Zahlreiche Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hartmut Mader

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

TV Herlikofen Der TV Herlikofen setzt auch im Offensivbereich auf Kontinuität und kann vier wichtige Zusagen für die kommende Saison vermelden. Mit Luis Herbst, Evans Stegmaier, Lukas Karanikas und Erkam Serince bleibt dem TVH ein Quartett erhalten, das dem Spiel im Mittelfeld und nach vorne viel Qualität verleiht. Luis Herbst, ein Eigengewächs des Vereins, soll nach seiner Verletzung wieder mit Tempo und Zug zum Tor Akzente setzen. Evans Stegmaier hat sich nach seinem Wechsel schnell als wertvolle Verstärkung im Zentrum etabliert. Lukas Karanikas überzeugt mit Laufstärke, Spielintelligenz und mannschaftsdienlicher Arbeit. Erkam Serince bringt auf der Zehnerposition Technik, Übersicht und Kreativität ein.