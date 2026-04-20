Zahlreiche Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TV Herlikofen setzt auch im Offensivbereich auf Kontinuität und kann vier wichtige Zusagen für die kommende Saison vermelden. Mit Luis Herbst, Evans Stegmaier, Lukas Karanikas und Erkam Serince bleibt dem TVH ein Quartett erhalten, das dem Spiel im Mittelfeld und nach vorne viel Qualität verleiht.
Luis Herbst, ein Eigengewächs des Vereins, soll nach seiner Verletzung wieder mit Tempo und Zug zum Tor Akzente setzen. Evans Stegmaier hat sich nach seinem Wechsel schnell als wertvolle Verstärkung im Zentrum etabliert. Lukas Karanikas überzeugt mit Laufstärke, Spielintelligenz und mannschaftsdienlicher Arbeit. Erkam Serince bringt auf der Zehnerposition Technik, Übersicht und Kreativität ein.
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Der VfL Kirchheim/Teck hat frühzeitig wichtige Weichen für die kommende Saison gestellt und die Verträge zahlreicher Stammkräfte verlängert. Mit Nico Nagel, Nico Crisigiovanni, Viktor Ribeiro, Stefano Magno, Fotios Adeneler, Leotrim Shala, Luca Keck, Tom Kirschmann und Manuel Lisac bleibt ein zentraler Kern der Mannschaft zusammen.
Diese Zusagen unterstreichen die positive Entwicklung der vergangenen Monate, in denen auf und neben dem Platz eine starke Gemeinschaft gewachsen ist. Die Mannschaft hat sich zu einer geschlossenen Einheit geformt und arbeitet gemeinsam mit dem Trainerteam kontinuierlich an ihrer Weiterentwicklung.
Dass gleich mehrere Leistungsträger ihren Verbleib zugesagt haben, ist für den Verein ein starkes Signal. Der VfL Kirchheim/Teck kann damit auf Kontinuität setzen und den eingeschlagenen Weg fortführen – mit dem klaren Ziel, auf den bisherigen Leistungen aufzubauen und in der kommenden Saison den nächsten Schritt zu gehen.
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