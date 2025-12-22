Zahlreiche Transfers und Verlängerungen in der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Große Pause für Marvin Buck. Er wird vom 9. Januar bis zum 9. Juni 2026 ein Auslandssemester in den USA an der University of Connecticut absolvieren. In dieser Zeit wird er nicht nur sein fachliches Wissen vertiefen, sondern auch wertvolle internationale Erfahrungen sammeln, neue Perspektiven gewinnen und die amerikanische Kultur kennenlernen. Ein Auslandssemester ist eine besondere Chance für persönliche und akademische Weiterentwicklung, und wir sind sicher, dass Marvin diese Zeit bestens nutzen wird.

Wir wünschen ihm für sein Studium und alle neuen Herausforderungen viel Erfolg, spannende Begegnungen und unvergessliche Erfahrungen. Alles Gute für diese aufregende Zeit in den

VfB Obertürkheim

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Der VfB Oberturkheim freut sich, die Rückkehr von Saleh Altimawi bekanntzugeben. Der ehemalige VfB-Spieler kehrt zu seinen Wurzeln zurück und verstärkt ab sofort wieder die Blau-Weißen.

Der talentierte Mittelfeldspieler überzeugt durch seine enorme Laufstärke, Spielintelligenz und Einsatzbereitschaft. Als klassischer Mittelfeldakteur mit sprichwörtlicher „Pferdelunge" bringt Saleh viel Dynamik und Präsenz ins Zentrum und wird sowohl defensiv als auch offensiv wichtige Akzente setzen.

Mit seiner Qualität und seiner Verbundenheit zum Verein ist Saleh Altimawi eine definitive Verstärkung für das Team. Der VfB Obertürkheim heißt ihn herzlich willkommen zurück und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft in Blau und Weiß.

Schön, dass du wieder da bist, Saleh - auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit! Willkommen zurück!

TSV Ehningen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Kadernews!

Bis Weihnachten sind es nur noch wenige Tage.

Bereits heute haben wir aber für euch die ersten Geschenke zur neuen Saison parat! Mustafa Görkem, Tino Dannecker, Ender Özcan Christian Bildl und Max Grausam bleiben auch in der kommenden Spielzeit #schalkwiesenkicker. Die Verantwortlichen sowie die Spieler, haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in der kommenden Saison das Trikot der #blaugelben tragen werdet!

TSV Waldhausen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

Bereits heute können wir ein vorweihnachtliches Geschenk verkündigen.

Kenny bleibt!

Der TSV Waldhausen freut sich bekanntzugeben, dass Kenny Maurice Spengler auch in der Saison 2026/2027 Chefcoach unserer 1. Mannschaft bleibt! Nach dem Aufstieg im Juni, gelang es Kenny das unsere Mannschaft auch in der Kreisliga A mithalten kann - das belegt der 10. Platz zur Winterpause mit bereits 20 geholten Punkten. Als Trainer und Spieler ist er ein echtes Vorbild - Teamplayer, Antreiber und Topscorer zugleich. Mit 23 Toren und 12 Assists aus 16 Spielen knüpft er nahtlos an seine Ausnahmesaison an, in der er mit 33 Toren und 32 Assists bester Scorer der Kreisliga B war. Wir sind stolz und froh, dass Kenny seinen Weg mit uns weitergeht. Auf eine starke Zukunft - gemeinsam!

SV Degerschlacht

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram:

HERE WE GO - NEXT UP

Til Schaf - Nachwuchstalent mit Tempo und Mut. Lauft die Linie rauf und runter, als gabe's danach keine dritte Halbzeit.

David Kraus - Unsere Nachwuchshoffnung außen. Schnell, frech und immer bereit, dem Gegenspieler einen Knoten in die Beine zu spielen.

Manuel Marjakaj - Der Strippenzieher im Zentrum. Sieht Raume, wo andere nur Gegenspieler sehen - und macht aus Momenten Torvorlagen.

Manuel Baumgart - Speed, Zug zum Tor und immer Alarm. Wenn Manu anzieht, wird's für jede Abwehr ungemütlich.

Danke fur eure vorzeitigen Zusagen Jungs - ROT steht euch ohnehin unverschämt gut!

