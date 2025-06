Zahlreiche Transfers und einige Abschiede in der Region

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Pflugfelden (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir begrüßen Driton als Neuzugang beim TV Pflugfelden! Der Angreifer hat heute bei uns unterzeichnet und wird ab der neuen Saison für unsere Mannschaft auflaufen. Wir sind überzeugt, dass Driton eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen wird und freuen uns darauf, ihn im Training und in den Spielen zu sehen. Trainer Tolgahan über Driton: "Driton wird ein wichtiger Spieler werden, er hat damals schon in der Jugend gezeigt, was er am Ball alles kann. Er wird im Angriff ordentlich hilfreich sein, ob es um Tore schießen geht oder vorzubereiten. Ich freue mich sehr, dass er wieder bei mir ist und wünsche ihm eine verletzungsfreie Saison." *Willkommen zurück beim TV Pflugfelden!* Wir wünschen Driton viel Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfR Murrhardt (Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Karriereende von Spieler beim VfR Murrhardt:

Wassilios Ftouchos ➡️ Karriereende ➡️ 2. Vorstand VfR Murrhardt

Wir wollen dir im Namen des gesamten VfR Murrhardt von Herzen für deine unglaublichen 32 Jahre im Fussball beim VfR danken. Deine vielfältigen Beiträge – sei es als Spieler in der ersten und zweiten Mannschaft, als Trainer der zweiten Mannschaft oder als wertvoller Teil unseres Vereins – haben den VfR Murrhardt maßgeblich geprägt.

Nun, als zweiter Vorstand, wirst du sicherlich weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Gemeinschaft spielen.

Fabian Stubenvoll ➡️ Karriereende ➡️ Schriftführer VfR Murrhardt

Wir möchten dir im Namen des gesamten VfR Murrhardt herzlich für deine engagierte Arbeit als Trainer der zweiten Mannschaft in den letzten sieben Jahren danken. Nun, als Schriftführer im Verein, übernimmst du eine wichtige Rolle, um unsere Gemeinschaft noch stärker zu machen. Wir schätzen deine Bereitschaft, dich auch in dieser Funktion einzubringen, sehr und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft. Vielen Dank für alles, was du für den VfR Murrhardt geleistet hast und weiterhin leistest!

Christoph Kübler ➡️ Karriereende

Vielen Dank für alles!

Dein Einsatz auf dem Platz und deine Verbundenheit zum VfR Murrhardt sind beispielhaft. Allein die Bilanz (Fupa von 2018-2025) ist sehr sehenswert: 124 Spiele, 59 Tore, 75 Assists.

Björn Wick ➡️ Karriereende

Wir möchten dir im Namen des gesamten VfR Murrhardt herzlich für deine großartige Zeit als Fußballspieler bei uns danken. Deine Leidenschaft, dein Einsatz und deine Erfahrung haben unseren Verein bereichert und viele Fans begeistert.

Auch wenn du nun deine aktive Spielerkarriere beendest, freuen wir uns sehr, dass du weiterhin als Kassierer im Verein tätig bleibst. Deine Unterstützung und dein Engagement sind für uns von unschätzbarem Wert.

Sven König ➡️ Karriereende

Vielen Dank für alles!

Deine Einsatzbereitschaft und dein Beitrag zum Verein sind sehr wertvoll, und wir schätzen deine Treue und deinen Einsatz für unseren Verein sehr.

Allein die Bilanz (Fupa von 2018-2025) ist sehr sehenswert: 150 Spiele, 29 Tore, 21 Assists.

Spielerwechsel vom VfR Murrhardt

Philipp Weller ➡️ Spielertrainer SV Allmersbach II

Im Namen des gesamten VfR Murrhardt möchten wir dir herzlich für deine großartige Zeit bei uns danken. In den letzten drei Jahren hast du mit deinem super linken Fuß beeindruckende Leistungen gezeigt – 47 Spiele, 38 Tore und 34 Assists sprechen für sich und machten dich zu einem echten Schlüsselspieler unseres Teams.

Dein Einsatz, dein Talent und deine Leidenschaft haben unseren Verein bereichert und viele Fans begeistert. Wir sind stolz, dich in unserer Mannschaft gehabt zu haben, und wünschen dir viel Erfolg für die Zukunft.

Vielen Dank für alles, was du für den VfR Murrhardt geleistet hast!

Muharrem Voci ➡️ TSC Murrhardt

Der VfR Murrhardt möchte dir herzlich für deine drei Jahre bei uns danken. Als Stürmer hast du mit deinem Einsatz und deinem Talent tolle Leistungen gezeigt: 48 Spiele, 36 Tore und 21 Assists. Dein Einsatz auf dem Platz hat unser Team bereichert und für viele tolle Momente gesorgt. Vielen Dank für alles, was du für den VfR Murrhardt geleistet hast! Wir wünschen dir für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und alles Gute.

Batuhan Sahin ➡️ SPVGG Unterrot

Der VfR Murrhardt möchte dir herzlich für deinen Einsatz und deine Unterstützung danken. Auch wenn du momentan verletzungsbedingt nicht auf dem Platz stehen kannst, schätzen wir deine positive Einstellung und deine Unterstützung neben dem Platz sehr.

Deine Leidenschaft für den Fußball und dein Einsatz für die Mannschaft sind für uns alle eine große Motivation. Wir wünschen dir eine schnelle Genesung und hoffen, dich bald wieder fit und voller Energie auf dem Platz zu sehen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Jungingen (Bezirksliga Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang Nummer 5 ist Mohammed Dibba! Vom Nachbarn Dornstadt will er sich ab sofort in unserer Bezirksligamannschaft beweisen. Herzlich Willkommen bei Schwarz-Rot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Aalen (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SSV Aalen kann einen weiteren Neuzugang vermelden: Anastas Simeonidi wechselt vom TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum SSV. Der 23-Jährige hat sich in den vergangenen Spielzeiten mit viel entwicklungspotenzial präsentiert und bringt eine starke Mischung aus Dynamik und Spielwitz mit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Blaubeuren (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen zurück beim FC Blaubeuren, Igor Lazarev! Ein bekanntes Gesicht kehrt heim: Igor Lazarev ist zurück in unserem Team! Der erfahrene Defensivspieler bringt nicht nur Qualität, sondern auch Führungsstärke mit – und kennt unseren Verein bereits bestens. Nach seiner Zeit bei anderen Stationen freut es uns besonders, dass er den Weg zurück zum FC Blaubeuren gefunden hat. Mit seiner Ruhe, Übersicht und Zweikampfstärke wird Igor ein wichtiger Faktor in unserer Defensive sein. Seine Rückkehr ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein großer Gewinn für die Mannschaft. Sportvorstand Bülent Aksakal: „Mit Igor haben wir nie den Kontakt verloren. Die erste Saison in der Landesliga hat uns beide geprägt und zu engen Weggefährten geschweißt. Seine Erfahrung mit über 150 Profieinsätzen beim FK Tikves von 2009–2018 – nicht nur als Spieler, sondern auch als Kapitän – sind bemerkenswert und haben uns in der Abstiegsrelegation in der Saison 22/23 den Klassenerhalt ermöglicht. Danach hat er mich um eine schöpferische Pause gebeten, um neue Energie zu tanken und sich zu sammeln. Körperlich war er in den letzten zwei Jahren in einem anderen Verein, aber seine Seele und sein Kampfgeist waren immer mit uns im Team. Er ist durch und durch ein Leader. Eine absolute Persönlichkeit. Als er wieder zu uns wollte, war es keine Frage, sondern selbstverständlich, die Türen für ihn zu öffnen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++