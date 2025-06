Zahlreiche Transfers in den Kreisligen der Region

Freudige Nachricht für die Fußball-Abteilung der Wernauer Sportfreunde. Osman Yaylaci (50) kehrt als Co-Trainer der ersten Mannschaft sowie als B-Jugend-Trainer zum WSF zurück. Osman kickte beim TSV Köngen in der Landesliga, zog 2002 nach Wernau und schloss sich dem WSF an. Fortan diente er dem Verein 16 Jahre lang als Bezirksliga-Spieler, Jugendleiter und -trainer. 2018 wechselte der C-Lizenz-Inhaber zum VfL Kirchheim, wo er die C-Jugend in der Verbandsstaffel betreute und als Jugendkoordinator amtierte. Die Liebe zu seinem Heimatverein WSF ließ ihn aber nie los. Den Wiederaufbau der Fußballabteilung ab 2023 verfolgte Osman mit großem Interesse, jetzt hat er sich einen Ruck gegeben und steigt im Verein wieder voll ein. Zusammen mit Trainer Mehmet Etli will er die erste Mannschaft ins obere Tabellendrittel der Kreisliga B führen. Zudem ist es Osman in nur zwei Wochen gelungen, ein komplettes B-Jugend-Team neu zu formieren. Nach acht Jahren Unterbrechung wird damit in der kommenden Saison wieder eine U17 für die Wernauer Sportfreunde im WFV-Spielbetrieb um Punkte kämpfen. Lieber Osman, herzlich willkommen zurück an Bord!

