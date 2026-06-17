Zahlreiche Transfers bei fünf Mannschaften aus der Region

– Foto: Arno Schmid

Der TSV Malmsheim verstärkt seine Defensive mit Ruben Oliveira Lopes. Der 23-jährige Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Schellbronn zum Kreisligisten. In der vergangenen Saison absolvierte er 14 Spiele und erzielte zwei Tore, insgesamt stehen 39 Partien und fünf Treffer in seiner Bilanz. Der TSV freut sich auf seine Zweikampfstärke.

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TSV Harthausen

Der TSV Harthausen begrüßt mit Yunus-Emre Gebeci und Yafet Andeberhan zwei Neuzugänge vom TSV Heumaden. Gebeci kommt als zusätzlicher Torhüter, wurde in der Jugend des TSV Bernhausen und SV Böblingen ausgebildet und war zuletzt in Heumaden aktiv. Er möchte sich sportlich weiterentwickeln und möglichst viel Spielzeit sammeln. Andeberhan ist Linksfuß, fühlt sich als Innen- und Linksverteidiger wohl und bringt Ehrgeiz sowie Qualität mit. Beide wollen beim TSV den nächsten Schritt machen und sportlich angreifen.

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Aramäer Heilbronn

Die Aramäer Heilbronn verstärken ihre Offensive mit Lukas Aras. Der 20-Jährige wechselt vom FV Löchgau zum Bezirksligisten und bringt Entwicklungspotenzial sowie erste Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit. Aras gilt als dynamischer Offensivspieler, der mit Torinstinkt und mutiger Spielweise im letzten Drittel für Gefahr sorgen kann. Mit Mentalität, Ehrgeiz und Offensivqualität soll er bei den Aramäern den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Der Verein heißt ihn in Gelb-Rot herzlich willkommen.

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FC Esslingen

Der FC Esslingen kann nach dem Abstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 2, wieder auf Timo Müller setzen. Der Rückkehrer kennt den Verein bestens und war fast ein Jahrzehnt von der U16 bis zu den Herren beim FCE aktiv. Trainer Dominik Eitel bezeichnet Müller sportlich und menschlich als fantastische Verstärkung. Mit seiner Qualität, Führungspersönlichkeit und großen Identifikation soll er dem Team in der neuen Saison Stabilität geben. Für den Verein ist seine Rückkehr ein wichtiges Signal.

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TSV Deizisau

Der TSV Deizisau komplettiert sein Torhüterteam mit Giuseppe Cala. Der Schlussmann wechselt vom TSV Denkendorf zum Kreisligisten und soll zwischen den Pfosten zusätzliche Stabilität bringen. Cala, geboren am 14. April 1999, läuft künftig mit der Rückennummer 14 auf. Sein fußballerisches Idol ist Gianluigi Buffon, sein Motto lautet: „Alles geben, niemals aufgeben.“ Nach Deizisau ziehen ihn Freundschaft, neue Erfahrungen und das Kennenlernen neuer Menschen. Der Verein heißt ihn herzlich willkommen.

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