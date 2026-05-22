Zahlreiche Spieler vor dem Abschied

Trainer Christopher Hankemeier empfängt mit dem FSC Rheda bereits am Freitagabend den VfL Theesen. – Foto: Jens Dünhölter

Rheda-Wiedenbrück. Der FSC Rheda und der VfL Theesen haben sich kurzfristig darauf geeinigt, ihren Spielern ein fußballfreies Pfingstwochenende zu gönnen und werden die Partie des 29. Spieltags in der Westfalenliga am Freitagabend (Anstoß 19.30) auf dem Kunstrasen neben der „TSG-Kampfbahn“ austragen. Für die Gastgeber ist dies die vorletzte Gelegenheit, die Negativserie von zehn sieglosen Begegnungen kurz vor Saisonschluss noch zu beenden.

„Ich muss zugeben, dass wir schon froh sind, dass die Spielzeit zu Ende geht. Aber daher ist es mir besonders wichtig, durch einen Sieg ein besseres Gefühl mit in die neue Saison nehmen zu können“, mahnt Trainer Christopher Hankemeier eine letzte Kraftanstrengung für die Auseinandersetzung mit dem um einen Punkt (34) und zwei Ränge (Platz neun) besser platzierten VfL Theesen sowie die letzte Auswärtsaufgabe am 31. Mai beim SV Rödinghausen II an.

Dennoch will Hankemeier Akteuren, die zuletzt nur selten Berücksichtigung gefunden haben, die Bühne für einen gebührenden Abschied aus der Saison bieten. Auch Spieler wie Eugen Dreichel (RW Mastholte), Lukas Acar (Tur Abdin Gütersloh), Benito Diehl (TuS Freckenhorst), André Falkowski (TuS Dornberg), Luca Haftmann (GW Westenholz) und Luca Haftmann (Karriereende), die den FSC Rheda verlassen, dürfen noch auf einige Einsatzzeiten hoffen. „Das haben sich die Jungs verdient“, so Hankemeier.