Zahlreiche spannende Wechsel in der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beim Türkischen SV Herrenberg aus der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen gibt es zur Rückrunde einen Zugang. Der 25-jährige Atakan Özpinar wechselt von Anadolu Reutlingen nach Herrenberg. Der Defensivmann spielte bereits für die U19 und die zweite Herrenmannschaft des VfL Pfullingen. Anschließend wechselte er zum TSV Riederich in die Bezirksliga, auch in Reutlingen sammelte er wertvolle Erfahrung in der Bezirksliga. Nun verstärkt er die Herrenberger.

VfL Iggingen

Beim VfL Iggingen aus der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gibt es in der Winterpause einen spannenden Transfer. Der 22-jährige Mittelfeldspieler Levi Oettle, der zuletzt seit 2021 für den TSB Schwäbisch Gmünd am Ball war, wechselt nach Iggingen und verstärkt den Kreisligisten in der zweiten Saisonhälfte.

TSV Neu-Ulm II

Der TSV Neu-Ulm II aus der Kreisliga A3 Donau/Iller muss sich in der Winterpause von Dennis Bogdan verabschieden. Der 26-jährige Mittelfeldmann kam 2023 vom FC Burlafingen nach Neu-Ulm, schließt sich nun aber dem TSV Pfersee in der Kreisliga Augsburg an.

