Zahlreiche reizvolle Lokalduelle: Wer bucht das Achtelfinale?

– Foto: Wolfgang Zink

Großkampftag am heutigen Dienstag im Bayerischen Totopokal! 13 der 16 Zweitrunden-Begegnungen gehen am Abend über die Bühne. Dabei hat die Auslosung einige sehr interessante Lokalduelle beschert. Kommende Woche wird die zweite Runde mit drei Partien abgeschlossen. Am Dienstag, den 11. August freut sich der einzig verbliebene Kreissieger FC Wendelstein auf den Besuch des TSV 1860 München (Anpfiff 18 Uhr). Zudem hat an diesem Tag der SV Heimstetten Heimrecht gegen die SpVgg Unterhaching (Anpfiff 19 Uhr). Am Mittwoch, den 12. August steht dann noch die Partie TSV Seebach gegen den SSV Jahn Regensburg auf dem Programm.

Das Kräuterdorf Abtswind freut sich auf den Besuch des großen Nachbarn aus Würzburg. Für die Kickers ist es nicht nur ein Pokalspiel, sondern auch die Generalprobe für den Saisonstatt in der 3. Liga am kommenden Samstag. Dann startet der FWK zu Gast beim FC Ingolstadt in die Mission Klassenerhalt.



Die "Gallier" aus Großbardorf wollen dem Lokalrivalen aus Schweinfurt einen heißen Pokalfight liefern.





Gruppe Nordost

Di., 04.08.26 18:30 Uhr 1. FC Lichtenfels - TSV Neudrossenfeld

Di., 04.08.26 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden - SpVgg Ansbach

Di., 04.08.26 20:00 Uhr TSV Kornburg - SpVgg Bayreuth



Die SpVgg Ansbach will den Stotterstart mit zwei Niederlagen und 1:8 Toren in der Regionalliga Bayern vergessen lassen, die Pokalhürde in Weiden nehmen und sich frisches Selbstvertrauen holen.

Gruppe Mitte

Di., 04.08.26 18:30 Uhr SpVgg Lam - VfB Eichstätt

Di., 04.08.26 18:30 Uhr FC Dingolfing - DJK Vilzing



Gesprächsthema Nummer eins seit Montagabend: Der VfB Eichstätt hat sich nach nur zwei (!) Saisonspielen von Cheftrainer Steffen Israel getrennt (>>>Hier geht`s zum Bericht!) Wie fällt die Reaktion des Teams beim Pokalspiel in Lam aus?



Dingolfings reizvolle Pokalaufgabe gegen das ostbayerische Amateur-Topteam - >>> hier geht`s zum ausführlichen Vorbericht!

Gruppe Südwest



Di., 04.08.26 18:30 Uhr SV Aubing München - TSV Landsberg

Di., 04.08.26 18:30 Uhr TSV Schwaben Augsburg - FV Illertissen

Di., 04.08.26 18:30 Uhr FC Memmingen - FC Ingolstadt 04



Der FC Memmingen ist in der Regionalliga Bayern mit zwei Siegen optimal aus den Startlöchern gekommen und fordert nun Drittligist FC Ingolstadt heraus. Für die Schanzer ist es auch die Generalprobe für den Saisonauftakt am Samstag gegen die Würzburger Kickers.



Gruppe Südost



Di., 04.08.26 19:00 Uhr TSV 1860 Rosenheim - SV Wacker Burghausen

Di., 04.08.26 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg - TSV Buchbach



Brisantes Wiedersehen: Sechzig Rosenheim-Coach Wolfgang Schellenberg trifft auf seine alte Liebe SV Wacker. Zur Erinnerung: In der Winterpause der Saison 2024/25 präsentierte Burghausen Schellenberg als neuen Sportchef, doch nach nur wenigen Monaten stellt der Fußballfachmann seinen Posten völlig überraschend wieder zur Verfügung. Im Hier und Jetzt hätte der SV Wacker mit zwei zu-Null-Siegen gegen Ansbach und den FC Bayern II nicht besser in die neue Saison der Regionalliga Bayern starten können. Jetzt wollen die Salzachstädter auch die Pokalhürde in Rosenheim nehmen.



