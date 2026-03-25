Zahlreiche Liveticker: Wer folgt Lotte in das Westfalenpokal-Finale?

Überspringt Verl auch die vermeintliche kleine Hürde Türkspor Dortmund? – Foto: Imago Images

Am Mittwochabend steht das zweite Westfalenpokal-Halbfinale auf dem Programm. Vor einer Woche gewannen die Sportfreunde Lotte das Regionalliga-Duell gegen den FC Gütersloh und zogen in das Endspiel ein. Heute wird der zweite Finalist zwischen Drittligist SC Verl und Oberligist Türkspor Dortmund ermittelt.

Lotte dürfte Verl die Daumen drücken. Denn erreicht Verl das Endspiel und bleibt in den Top 4 der 3. Liga, wäre Lotte automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert.

In der Regionalliga West reist der VfL Bochum II zum Nachholspiel beim Bonner SC. Ein Dreier könnte die noch vorhandenen Abstiegssorgen stark verringern. Seit fünf Spielen ist der letztjährige Oberliga-Meister ungeschlagen.

In der Landesliga Staffel 4 möchte der starke Aufsteiger SpVg Emsdetten 05 nochmal die Tür Richtung Vizemeisterschaft, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde, öffnen. Ein Sieg im Nachholspiel gegen die Ibbenbürener SpVg ist dafür Pflicht.

Im U19-Westfalenpokal dürfen sich Theesen, Lippstadt und Espelkamp mit westfälischen Top-Adressen aus der DFB-Nachwuchsliga messen.

Diese und weitere Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.