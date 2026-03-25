 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Zahlreiche Liveticker: Türkspor Dortmund chancenlos in Verl

Oberligist Türkspor Dortmund fordert Drittligist Verl heraus

von red · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
Überspringt Verl auch die vermeintliche kleine Hürde Türkspor Dortmund?
Überspringt Verl auch die vermeintliche kleine Hürde Türkspor Dortmund? – Foto: Imago Images

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Regionalliga West
LL Westfalen St. 4
Westfalenpokal
Kreisp. Ahaus-Coesf.
Kreispokal Gütersloh

Am Mittwochabend steht das zweite Westfalenpokal-Halbfinale auf dem Programm. Vor einer Woche gewannen die Sportfreunde Lotte das Regionalliga-Duell gegen den FC Gütersloh und zogen in das Endspiel ein. Heute wird der zweite Finalist zwischen Drittligist SC Verl und Oberligist Türkspor Dortmund ermittelt.

Lotte dürfte Verl die Daumen drücken. Denn erreicht Verl das Endspiel und bleibt in den Top 4 der 3. Liga, wäre Lotte automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert.

In der Regionalliga West reist der VfL Bochum II zum Nachholspiel beim Bonner SC. Ein Dreier könnte die noch vorhandenen Abstiegssorgen stark verringern. Seit fünf Spielen ist der letztjährige Oberliga-Meister ungeschlagen.

In der Landesliga Staffel 4 möchte der starke Aufsteiger SpVg Emsdetten 05 nochmal die Tür Richtung Vizemeisterschaft, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigen würde, öffnen. Ein Sieg im Nachholspiel gegen die Ibbenbürener SpVg ist dafür Pflicht.

Im U19-Westfalenpokal dürfen sich Theesen, Lippstadt und Espelkamp mit westfälischen Top-Adressen aus der DFB-Nachwuchsliga messen.

Diese und weitere Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

>>> AKTUALISIEREN

Westfalenpokal-Halbfinale

Heute, 19:15 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
4
0

Regionalliga West

Heute, 19:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
2
2

Landesliga 4

Heute, 19:30 Uhr
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
Ibbenbürener SpVg
Ibbenbürener SpVgIbbenbürener SpVg
2
1

U19-Westfalenpokal-Achtelfinale

Heute, 18:30 Uhr
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
1
4

Heute, 18:30 Uhr
FC Preußen Espelkamp
FC Preußen EspelkampPr Espelkamp
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
2
2

Heute, 18:30 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
1
4
Abpfiff

Kreispokal

Heute, 19:00 Uhr
FC Epe
FC EpeFC Epe
TSG Dülmen
TSG DülmenTSG Dülmen
1
0

Heute, 19:00 Uhr
Türkgücü Gütersloh
Türkgücü GüterslohTürkgücü Gütersloh
VfB Schloß Holte
VfB Schloß HolteVfB Schloß Holte
1
1

Heute, 19:00 Uhr
SF 1963 Waltringen
SF 1963 WaltringenWaltringen
SV Hilbeck
SV HilbeckSV Hilbeck
0
3

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen
SV Blau-Weiß Rixbeck-DedinghausenRixbeck-Ded.
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
0
5