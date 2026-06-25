Zahlreiche Leistungsträger gebunden

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Der TuSpo Rengershausen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison mit Nachdruck voran. Nachdem der Verbandsligist bereits die Verlängerungen der beiden Torhüter Moritz Schunke und Nils Kistner bekanntgegeben hatte, folgte nun eine ganze Reihe weiterer Zusagen. Der Verein setzt damit auf Kontinuität – und auf Spieler, die das Profil der Mannschaft sportlich wie charakterlich prägen.

Siebert und Keilmann gehen jeweils bereits in ihre siebte Saison im Verein. Beide stehen damit für Verlässlichkeit und Vereinstreue. Siebert hat seine gesamte Zeit im Herrenbereich ausschließlich für den TuSpo gespielt und soll nach zwei von Verletzungen geprägten Jahren wieder voll angreifen. Keilmann zählt längst zu den festen Größen der Mannschaft und wird vom Verein nicht nur wegen seiner Zweikampfstärke und Laufbereitschaft geschätzt, sondern auch wegen seiner starken Identifikation mit Rengershausen.

Besonders deutlich wird dies in der Defensive. Marvin Siebert, Alexander Keilmann, Okan Dereli, Onur Büyükata, Mounir Boukhoutta, Hannes Kistner und Luca Trump werden auch in der kommenden Saison das Trikot des TuSpo tragen. Damit bleibt ein wesentlicher Teil jener Abwehrstruktur erhalten, auf die Rengershausen in der Verbandsliga Hessen Nord bauen möchte.

Auch Onur Büyükata und Mounir Boukhoutta bleiben dem TuSpo erhalten. Büyükata hat sich nach Vereinsangaben bereits in seinem ersten Jahr als Leistungsträger etabliert und überzeugte mit Zweikampfstärke, Kopfballspiel und Präsenz in der Defensive. Boukhoutta geht in seine dritte Saison und bringt neben körperlicher Präsenz und Kopfballstärke vor allem Erfahrung und Führungsqualität mit. Zudem gilt er beim TuSpo als sicherer Elfmeterschütze.

Eine besondere Rolle nimmt Okan Dereli ein. Der Abwehrspieler geht in seine dritte Saison beim TuSpo, ist aber längst mehr als nur Teil des Kaders. Dereli engagiert sich auch im Vorstand und trägt zudem als Trainer der U23 Verantwortung. Der Verein hebt seine Vielseitigkeit und Verlässlichkeit hervor – Eigenschaften, die in einem Amateurverein oft mindestens so wertvoll sind wie sportliche Qualität auf dem Platz.

Hannes Kistner, Zwillingsbruder von Torhüter Nils Kistner, bleibt ebenfalls. Der junge Rengershäuser geht in seine zweite Saison im Verein. Auch wenn ihn eine Verletzung in der Rückrunde ausbremste, sieht der TuSpo in ihm einen entwicklungsfähigen Spieler, der mit Ehrgeiz und Lernbereitschaft seinen Weg gehen soll. Luca Trump wiederum steht vor seiner zweiten Saison und wird vor allem für Kampfgeist, Kopfballstärke und seine mannschaftsdienliche Art geschätzt.

Auch im Mittelfeld herrscht zunehmend Planungssicherheit. Melvin Sommerfeld, Leon Lanatowitz, Kevin Kutzner und Marco Dawid haben ihre Zusage gegeben. Sommerfeld, im Verein auch „Mr. Summerfield“ genannt, geht in sein zweites Jahr und hat sich mit Einsatz, Laufbereitschaft und offener Art schnell in der Mannschaft etabliert. Lanatowitz steht bereits vor seinem fünften Jahr beim TuSpo und verkörpert mit Laufstärke, Leidenschaft und Kampfgeist jene Tugenden, die der Verein als Grundlage seiner Spielweise versteht.

Kutzner übernimmt künftig eine noch größere Rolle. Der im vergangenen Winter gekommene Mittelfeldspieler hat sich schnell integriert und wird in der neuen Saison zusätzlich als spielender Co-Trainer Verantwortung tragen. Mit Erfahrung, Professionalität und einem Blick für das große Ganze soll er eine wichtige Schnittstelle zwischen Mannschaft und Trainerteam werden. Dawid, ebenfalls im Winter zur Mannschaft gestoßen, bleibt dem TuSpo ebenfalls erhalten. Seine Technik, Schnelligkeit, Dribbelstärke und flexible Einsetzbarkeit geben dem Trainerteam zusätzliche Möglichkeiten.

In der Offensive kann Rengershausen ebenfalls auf bekannte Kräfte setzen. Manuel Schmidt, Pascal Itter, Emin Dag, Shahram Boustani und Cihan Metz bleiben beim TuSpo. Schmidt geht bereits in seine siebte Saison und zählt zu jenen Persönlichkeiten, die den Verein nicht nur sportlich, sondern auch durch ihr Engagement im Hintergrund prägen. Der TuSpo beschreibt ihn als Vorbild, dessen Leidenschaft und Einsatzbereitschaft weit über den Spielbetrieb hinausreichen.

Emin Dag bleibt ein zentraler Faktor für die Offensive. Für ihn wird es die fünfte Saison im Rengershäuser Trikot. In der vergangenen Spielzeit war er nach Vereinsangaben mit Abstand bester Scorer der Mannschaft und unterstrich damit seine Bedeutung für das Angriffsspiel. Technik, Kreativität und Gespür für entscheidende Momente machen ihn zu einem Spieler, der Partien prägen kann.

Pascal Itter steht vor seiner zweiten Saison beim TuSpo. Sein erstes Jahr war von einer schweren Verletzung geprägt, die er sich bereits im ersten Pflichtspiel zuzog. Dass er sich in der Rückrunde zurückkämpfte, wertet der Verein als Beleg für seine Disziplin und Professionalität. Auch Shahram Boustani, der in seine vierte Saison geht, wurde zuletzt durch eine Verletzung ausgebremst. Der TuSpo hofft, dass er im Laufe der kommenden Hinrunde wieder vollständig angreifen kann.

Mit Cihan Metz bleibt zudem ein echtes Vereinsgesicht an Bord. Der Angreifer verlängert und geht in seine achte Saison für Rengershausen. 152 Spiele im TuSpo-Trikot stehen bereits für ihn zu Buche. Auch Metz wird verletzungsbedingt etwas später in die neue Saison starten, bleibt aber mit Erfahrung, Einsatz und Vereinstreue ein wichtiger Teil des Teams.

Die vielen Zusagen zeigen: Der TuSpo Rengershausen will seine erste Verbandsliga-Saison auf einem stabilen Fundament angehen. Nach den Torhütern Schunke und Kistner hat der Verein nun in allen Mannschaftsteilen wichtige Akteure gebunden. Kontinuität, Identifikation und ein gewachsenes Mannschaftsgefüge sollen die Grundlage bilden, um sich in der neuen Spielklasse zu behaupten.