Zahlreiche Kreisliga-Verlängerungen und neues Trainerduo

– Foto: Robert Stolz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

KSG Eislingen

Bei der KSG Eislingen laufen die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A3 Neckar/Fils auf Hochtouren. Mit Rafail Tsalkatis, Ibrahim Ayyildiz, Eren Yazicioglu, Fabian Schrehardt und Niklas Kurz haben gleich fünf Spieler frühzeitig ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein treu.

Die Verantwortlichen sehen darin ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Besonders die Rückkehr von Niklas Kurz nach seiner schweren Verletzung wird mit großer Hoffnung erwartet. Mit den Verlängerungen setzt die KSG auf Stabilität und eine eingespielte Basis für die kommende Spielzeit.