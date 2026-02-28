 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Zahlreiche Kreisliga-Verlängerungen und neues Trainerduo

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

KSG Eislingen

Bei der KSG Eislingen laufen die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga A3 Neckar/Fils auf Hochtouren. Mit Rafail Tsalkatis, Ibrahim Ayyildiz, Eren Yazicioglu, Fabian Schrehardt und Niklas Kurz haben gleich fünf Spieler frühzeitig ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein treu.

Die Verantwortlichen sehen darin ein wichtiges Zeichen für Kontinuität und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Besonders die Rückkehr von Niklas Kurz nach seiner schweren Verletzung wird mit großer Hoffnung erwartet. Mit den Verlängerungen setzt die KSG auf Stabilität und eine eingespielte Basis für die kommende Spielzeit.

SV Harthausen

Beim SV Harthausen werden zur Saison 2026/27 die sportlichen Weichen neu gestellt. Trainer Uwe Göb wird den Verein nach drei Jahren im Sommer verlassen und sein Amt niederlegen. Künftig übernimmt ein gleichberechtigtes Trainerduo die Verantwortung: Achim Feidel und Jan Thomas.

Feidel gehört bereits seit vergangenem Sommer als Co-Trainer zum Team und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Stütze. Jan Thomas bringt über 15 Jahre Erfahrung als Leistungsträger beim Bezirksligisten SV Wachbach mit und wird nach seinem angekündigten Karriereende an die Seitenlinie wechseln. Während Thomas seine Laufbahn als Spieler beendet, bleibt Feidel zusätzlich als spielender Trainer aktiv.

