Zahlreiche Kantersiege und enger Titelkampf Kreisliga Stade im Überblick

Landkreis. Das ist Rekord in dieser Saison: 48 Tore sind am 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga gefallen. Auch an der Spitze gibt’s ein Novum. Dort stehen jetzt der Deinster SV und der TuS Harsefeld II tor- und punktgleich.

Am Ende war es einfach nur Pech, dass der Sieg nicht noch höher ausfiel. "Aber was das Team Woche für Woche leistet, ist einfach sensationell", sagte ein stolzer DSV-Coach Filippo Callerame: "Einfach ärgerlich, dass am Ende wieder nur eine Mannschaft aufsteigen kann." Angesichts von sieben Ausfällen akzeptierte Heinrich Detje die Niederlage auch in dieser Höhe: "Wir haben Charakter bewiesen und uns nicht komplett abfertigen lassen", sagte der TuS-Trainer.

Teuer verkauft - doch am Ende mit leeren Händen: Damit haderte Steffen Wilkens. "Wir haben gut mitgespielt. Das am Ende ein Elfmeter entscheidet, ist ärgerlich", sagte der SG-Co-Trainer. Von einem "Pflichtsieg gegen einen unangenehmen Gegner", sprach hingegen TuSV-Teammanager Engin Yildiz.

In einem ausgeglichenen Kellerduell gab’s eine Punkteteilung, die beide Seiten zufriedenstellte. "Nach 18 Gegentoren in den vergangenen zwei Spielen hat uns die Partie ein bisschen Sicherheit gebracht", sagte TSV-Co-Trainer Jonas Gade. Beide Teams hätten vernünftig gespielt und gekämpft, sagte Daniel Witt: "Das Unentschieden ist leistungsgerecht", so der SSV-Coach. Tore: 0:1 (35., FE) Schilling, 1:1 (45.) Delik.

Scheinbar genervt von der Tatsache, nur durch das schlechtere Torverhältnis am vergangenen Wochenende von Tabellenplatz 1 verdrängt worden zu sein, hat die Reserve des TuS Harsefeld bereits am Freitag ihren Frust am TSV Großenwörden ausgelassen. "Klar, das Wissen darum, dass am Ende allein das Torverhältnis entscheiden kann, hat sicherlich einen Teil zum hohen Sieg beigetragen", sagte Marcel Jacobi. "Aber in erster Linie haben wir nur an die bereits gute Leistung aus dem Bützfleth-Spiel nahtlos angeknüpft und noch eine Schippe draufgelegt. Was wir gezeigt haben, war eine Glanzleistung", so der TuS-Coach. Gefrustet war Joachim Netuschil: "Harsefeld war der erwartet gute Gegner. Aber die Höhe der Niederlage tut schon weh", sagte der TSV-Coach, der mit nur einem Auswechselspieler angereist war und dessen Team regelrecht in alle Einzelteile zerlegt wurde: "Gut, dass wir unsere Punkte in anderen Spielen geholt haben."

Tore: 0:1 (14., FE); 1:1 (25., ET) T. König, 2:1 (28.) Sloma, 3:1 (31.) Bartels, 4:1 (36., ET) Koppelmann, 5:1 (42., ET) Schmidt, 6:1 (44.) Alarbinieh, 6:2 (47.) Schmidt, 7:2 (50.); 8:2 (58.) Reis, 9:2 (62.) Bockelmann, 10:2 (76.); 11:2 (82.) Thesen, 12:2 (86.) Sloma.