Zahlreiche Chancen, aber kein Tor: Peiting verliert gegen Münsing

Wie verhext: Trotz zahlreicher Großchancen gelang es Florian Wörle (in Rot) und dem TSV Peiting nicht, den Ausgleich zu erzielen. – Foto: Roland Halmel

Der TSV Peiting muss sich dem Team von Ex-Trainer Martin Grelics geschlagen geben. Gegen des SV Münsing nutzte der TSV seine Chancen nicht.

Peiting – Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht. Beim Wiedersehen mit dem ehemaligen Trainer Martin Grelics, der jetzt den SV Münsing coacht, kassierte der TSV Peiting auf heimischem Rasen eine bittere 0:1-Niederlage. „Das war sehr unglücklich“, ärgerte sich TSV-Coach Thomas Fischer nach der zweiten Pleite in Folge, durch die seine Truppe auf Platz vier abrutscht. Vorwürfe konnte er seinem Team allerdings kaum machen. „Wir hatten viele Top-Chancen und haben wenig zugelassen“, zeigte er sich mit der Leistung seiner Elf absolut einverstanden. „Wir haben aber leider bei einem Standard einmal geschlafen“, kommentierte Fischer die folgenschwere Szene in der Anfangsphase, die die Partie entscheiden sollte. Frühe Führung der Gäste

Bei einer kurz ausgeführten Ecke der Münsinger zeigten sich die Hausherren unsortiert, sodass die Kopfballverlängerung von Sebastian Schönacher (8.) zum 0:1 im Kasten landete. Danach hatten die Peitinger Glück, dass der Unparteiische eine Klärungsaktion (11.) von TSV-Keeper Julian Floritz vor dem Strafraum gegen Hans Sachenbacher anders sah als die Münsinger. „Eine klare rote Karte“, urteilte Grelics, während der Referee weiterlaufen ließ. Nach dem ersten guten Abschluss von Aaron Woitge (19.) kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel. Tobias Baarfüßer (22.) verpasste nach einer Freistoßflanke den Ausgleich aus spitzem Winkel nur knapp. Im Gegenzug schlug Simon Pilch (23.) frei stehend vor dem TSV-Kasten über den Ball. Daraufhin bestimmten die Peitinger klar das Geschehen. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Florian Wörle (31.), der nach einem guten Zuspiel von Florian Meier knapp daneben zielte. Die Distanzschüsse von Woitge (40.) und Daniel Slowiok (42.) brachten ebenfalls nichts ein. Peiting beißt sich die Zähne aus