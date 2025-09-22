Zahlreiche Chancen, aber kein Tor: Peiting verliert gegen Münsing

Der TSV Peiting muss sich dem Team von Ex-Trainer Martin Grelics geschlagen geben. Gegen des SV Münsing nutzte der TSV seine Chancen nicht.
Peiting – Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht. Beim Wiedersehen mit dem ehemaligen Trainer Martin Grelics, der jetzt den SV Münsing coacht, kassierte der TSV Peiting auf heimischem Rasen eine bittere 0:1-Niederlage. „Das war sehr unglücklich“, ärgerte sich TSV-Coach Thomas Fischer nach der zweiten Pleite in Folge, durch die seine Truppe auf Platz vier abrutscht. Vorwürfe konnte er seinem Team allerdings kaum machen. „Wir hatten viele Top-Chancen und haben wenig zugelassen“, zeigte er sich mit der Leistung seiner Elf absolut einverstanden. „Wir haben aber leider bei einem Standard einmal geschlafen“, kommentierte Fischer die folgenschwere Szene in der Anfangsphase, die die Partie entscheiden sollte.
Bei einer kurz ausgeführten Ecke der Münsinger zeigten sich die Hausherren unsortiert, sodass die Kopfballverlängerung von Sebastian Schönacher (8.) zum 0:1 im Kasten landete. Danach hatten die Peitinger Glück, dass der Unparteiische eine Klärungsaktion (11.) von TSV-Keeper Julian Floritz vor dem Strafraum gegen Hans Sachenbacher anders sah als die Münsinger. „Eine klare rote Karte“, urteilte Grelics, während der Referee weiterlaufen ließ. Nach dem ersten guten Abschluss von Aaron Woitge (19.) kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel. Tobias Baarfüßer (22.) verpasste nach einer Freistoßflanke den Ausgleich aus spitzem Winkel nur knapp. Im Gegenzug schlug Simon Pilch (23.) frei stehend vor dem TSV-Kasten über den Ball. Daraufhin bestimmten die Peitinger klar das Geschehen. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Florian Wörle (31.), der nach einem guten Zuspiel von Florian Meier knapp daneben zielte. Die Distanzschüsse von Woitge (40.) und Daniel Slowiok (42.) brachten ebenfalls nichts ein.
Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Mathias Heiß (51.) scheiterte am Gästekeeper. Meier (62.) zögerte etwas zu lange und wurde geblockt. Danach ließen Baarfüßer (72.) und der eingewechselte Matthias Lotter (76.) weitere gute Möglichkeiten für den TSV aus. Münsing sorgte nur noch bei einer Freistoßflanke (77.) für Torgefahr. In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend hektischer. Eine Rangelei zwischen Meier und Sachenbacher im Rücken des Schiedsrichters blieb ohne Folgen. Gleiches galt für das engagierte Anrennen der Peitinger in den letzten Minuten.