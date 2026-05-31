Zahlreiche Bezirksliga-Verlängerungen und Kreisliga-Wechsel

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC Durlangen kann auch in der kommenden Bezirksliga-Saison auf vier weitere Spieler setzen. Lars Engel, Mark Morosov, Steffen Fischer und Luis Widmann haben ihre Zusagen gegeben und bleiben dem FCD erhalten. Damit wächst die Kontinuität im Kader weiter. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Spielzeit mit dem Quartett.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Kreßberg

Die SGM Kreßberg setzt ihre Kaderplanung fort und kann drei weitere Zusagen vermelden. Torwart Jonas Schmidt bleibt als verlässlicher Rückhalt und engagierter Vereinsmensch an Bord. Auch Patrick Kujat, flexibel in Defensive und Mittelfeld einsetzbar, geht den Weg nach starker Entwicklung weiter mit. Dazu bleibt Niklas Reuter, der im Zentrum seit Jahren mit Übersicht, Ballkontrolle und Ehrgeiz prägt. Drei wichtige Bausteine für die Saison 2026/27.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen kann auch in der kommenden Saison auf Leona Fischer und Lenea Ritter bauen. Beide Spielerinnen verlängern bei den Sindelfingen Ladies und bleiben dem Frauen-Verbandsligisten damit erhalten. Ein weiteres Zeichen für Kontinuität im Kader.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Kuppingen

Der TSV Kuppingen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Konstantin Kleih. Nach seiner Jugendzeit beim VfL Herrenberg sammelte „Konsti“ beim SV Rohrau erste Erfahrungen im Aktivenbereich. Nun folgt für ihn der nächste Schritt in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen. Der TSV freut sich auf die gemeinsame Zeit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++