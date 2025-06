Zahlreiche Abschiede und einige Neuzugänge in der Region

Philipp Banks: Die TSG verliert mit Philipp einen engagierten und zuverlässigen Trainer und Spieler. „Banks“ coachte in den letzten Jahren etliche Jugenden und war zudem Co. Trainer von Team B war. In der Not sprang er dort immer wieder als Spieler ein. Durch ihn sind und werden mehrere Jugendspieler den Weg in den Herrenbereich der TSG finden. Lieber Philipp, die TSG wünscht dir bei deinem nächsten Karriereschritt in Illertissen ganz viel Erfolg und bedankt sich für deinen Ehrgeiz und dein Engagement in Ehingen. Du bist immer wieder herzlich willkommen!

Michael Lippmann: Der Allrounder, im Januar 2024 vom TSV Allmendingen gekommen, fügte sich direkt mit seiner offenen, humorvollen und ehrlichen Art und Weise super in die Mannschaft ein. Seine langjährige Erfahrung und Spielintelligenz brachte das TSG Spiel auf ein anderes Niveau. Trotz Verletzung hat Michel nie den Kopf in den Sand gesetzt und ist immer wieder stärker zurückgekommen. Behalte diesen Kampfgeist bei! Lieber Michel, die TSG wünscht dir für deine Zukunft privat, sowie in der AH sportlich Alles Gute! Danke für deinen unerbittlichen Einsatz im Trikot der TSG. Ebenso gratulieren wir dir zur einer hervorragenden Karriere. Du kannst stolz auf dich sein!

Luka Puskaric: Die TSG vermeldet den nächsten Abgang. Luka Puskaric wechselten zum frisch aufgestiegenen Landesligisten TSV Neu-Ulm. Im Winter zwar erst gekommen, dennoch eingeschlagen wie kein Zweiter. Mit 7 Scorern in 8 Landesligaspielen half er uns extrem im Kampf um den Abstieg. Lieber Luka, die TSG wünscht dir beim TSV Neu-Ulm ganz viel Erfolg und bedankt sich für deinen leidenschaftlichen Einsatz im Trikot der TSG. Bleib gesund und weiterhin zielstrebig.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Jerry Torres Alcantara verlässt unsere Bezirksliga-Elf mit Ablauf der Saison 2024/25.

Jerry ist ebenfalls ein echtes Hessigheimer Eigengewächs und durchlief unsere Jugendteams bis er zum GSV Pleidelsheim wechselte. Im Herrenbereich lief er für 07 Ludwigsburg und Germania Bietigheim auf. Die meisten Einsätze hatte er jedoch in Rot-Weiß mit rund 150 Pflichtspielen und über 70 Torbeteiligungen. Er war Teil unserer Aufstiegsmannschaft 2013, wurde 2023 Meister und 2025 Pokalsieger. Im Relegationsspiel 2019 trug er sich als Torschütze ein und auch bei den NEB-Turniersiegen 2018 und 2022 war er dabei. Wie es für ihn in der kommenden Saison weitergeht, steht zwar noch nicht fest, aber wir sehen uns spätestens wieder in unserer zukünftigen Ü32!

Julian Reiser verlässt den TASV nach der Saison 2024/25. Juli kam 2019 zum TASV und war direkt in seiner ersten Saison ein Torgarant für die Meisterschaft und den erstmaligen Bezirkliga-Aufstieg. Zwar bremsten ihn Verletzungen und andere Zwangspausen danach immer wieder aus, aber dennoch kommt er auf rund 100 Pflichtspiele mit über 50 Torbeteiligungen. Die meisten davon bei der ersten Mannschaft, seit vergangenem Sommer dann bei der Zweiten. Er wurde mit dem TASV 2020 und 2023 Meister sowie 2019 und 2022 NEB-Turniersieger. Ob unser „Peter Crouch“ seine Kickschuhe an den Nagel hängt um sich auf seine DJ-Karriere zu konzentrieren oder woanders nochmal aufs grüne Parkett ausführt ist noch offen.

Salvatore Veneziano hängt mit Ablauf der Saison 2024/25 seine Fußballschuhe an den Nagel - vorerst. Salva kam im Winter 2020 zum TASV und avancierte nach der Corona-Zwangspause zum Leistungsträger in unserer Defensive. Ob als Innen- oder Außenverteidiger lieferte er in rund 100 Pflichtspielen konstant starke Leistungen ab. Zwar trat er bereits im letzten Sommer kürzer, stand aber in dieser Saison als Standby-Spieler zur Verfügung und war u.a. eine wichtige Stütze im Pokalfinale 2025. Außerdem war er Teil der Meistermannschaft 2023 und beim NEB-Turniersieg 2022. Jetzt verabschiedet er sich in den wohlverdienten (Vor-)Ruhestand - sein Spielerpass bleibt aber natürlich in Hessigheim und wer weiß was die Zeit bringt… :-)

VfB Lombach (Kreisliga B2 Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neues Trainerteam für die SGM Mit Noah Jochems und Jonas Müller bekommen wir für die kommende Saison ein neues Trainergespann für unsere Spielgemeinschaft. Noah ist Wittendorfer und konnte bisher Erfahrung im Jugendbereich und bei den Frauen der SGM Klosterreichenbach/Musbach sammeln. Jonas kommt von den Sportfreunden Aach und wird Noah als Spielertrainer unterstützen.

Spvgg Satteldorf II (Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Folgende Spieler und Mitwirkende verabschieden sich nach der vergangenen Saison bei den Herren 2. Leon Vogel: Leon ist zum Beginn der Saison zu unserer Spielvereinigung gekommen und hat seit dem unsere Innenverteidigung als Stammspieler verstärkt. Jannik Danneberg: Als Torwart der Mannschaft hielt er die Kiste sauber und trug so zum Erfolg der Mannschaft bei. Ulrike Lechler: Bei Verletzungen oder chronischen Beschwerden, sorgte Ulrike stets für die Eisatzfähigkeit aller Spieler. Dani Bauer: Dani unterstüzte die Mannschaft als Torwarttrainier und Betreuer und trug so maßgeblich zum verhindern des Abstiegs bei. Wir bedanken uns bei allen von Herzen für euren Einsatz und wünschen alles Gute für die Zukunft.

SV Hülben (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Hülben hat für die kommende Saison einen vielversprechenden Neuzugang verpflichtet: Jannik Hindering wechselt vom TSV Dettingen/Erms zu den Hülbenern. Der talentierte Torwart, der mit seinem starken linken Fuß überzeugt, bringt bereits umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Ligen mit. Jannik Hindering hat seine fußballerischen Fähigkeiten im Jugendbereich sowohl in Dettingen als auch beim SSV Reutlingen unter Beweis gestellt. Dort konnte er sich als vielversprechendes Talent entwickeln und seine Fähigkeiten zeigen. Im aktiven Fußball hat er zudem wertvolle Erfahrungen in der Kreisliga B, der Kreisliga A sowie in der Bezirksliga gesammelt. Die Verantwortlichen des SV Hülben sind begeistert, den 27-jährigen Torwart in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Seine Vielseitigkeit und Erfahrung werden dem Team in der kommenden Saison sicherlich zugutekommen.

