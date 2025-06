Zahlreiche Abschiede in den Bezirksligen und Kreisligen der Region

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Obersontheim (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir sagen DANKE!

Pablo Wild - Dein Einsatz, deine Leidenschaft und dein Herz für das Team haben diesen Verein geprägt. Als Kapitän bist du vorausgegangen – auf und neben dem Platz. Danke, Pablo, für alles! Mathias Glasbrenner - Eine Bank in der Abwehr, ein Vorbild im Team. Mit dir geht nicht nur ein starker Verteidiger, sondern ein echter Führungsspieler. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz, Mathias! David Herrmann - Stark in den Zweikämpfen, ruhig im Spiel – auf dich war immer Verlass. Danke, David, für deinen Beitrag zum Team über all die Jahre. Alles Gute für die Zeit nach dem Fußball! Niko Wild - Mit Tempo, Technik und unzähligen wichtigen Momenten auf dem Flügel hast du das Spiel geprägt. Danke für all die Energie und Leidenschaft, Niko – wir werden dich vermissen! Edgar Wagner - Im Zentrum des Spiels und im Herzen des Teams – du warst Taktgeber, Mitdenker, Mitreißer. Danke für deinen Einsatz im Mittelfeld und deine Führungsqualitäten. Genieße deinen Ruhestand vom Fußball, Edgar! Folgende Spieler haben den Verein verlassen: Patrick Horvath, Marc Eiberger, Moritz Stephan, Eugen Frescher, Leon Hadun, Jonas Nast. Marc Schwerin hat das Traineramt vollständig an Marco Krause und Serhat Ayvaz übergeben und hört als Trainer im Verein auf.

SG Empfingen (Landesliga Württemberg Staffel 3)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke Aaron Jung! - Danke, Läder! Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir heute einen Spieler, der uns auf und neben dem Platz viel bedeutet hat: Läder, Eyter, oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt – die Spitznamen bleiben unvergessen, genau wie der Mensch dahinter. Als echte Frohnatur und Strahlemann neben dem Platz, war er für jeden Spaß zu haben. Auf dem Platz dagegen war er ein verlässlicher Spieler für uns: 31 Einsätze für die Erste, dazu zahlreiche Spiele für die Zweite, bei denen er sich nie zu schade war, auszuhelfen – zuletzt sogar mit der 10 auf der 10. Immer mit guter Laune. Unvergessen bleiben seine angeschnittenen Bälle, ob als Pass oder Schuss – pure Leder-Finesse, die sogar in Ofterdingen mit einem Landesliga-Tor veredelt wurde. Da war Technik, da war Gefühl – da war einfach Läder. Aber auch abseits des Platzes gibt es Erinnerungen, die bleiben: fehlende Körperspannung zu später Stunde in der GS, das ein oder andere Fest, und immer ein Lächeln – in jeder Situation. Jetzt zieht es dich zurück zu deinem Heimatverein – wir wünschen dir dort von Herzen alles Gute und maximalen Erfolg. Wir erwarten die ein oder andere Einladung ins Sportheim nach Bildechingen – und wir wissen ganz genau, dass du spätestens beim ersten Heimspiel wieder in der GS sitzen wirst. Mach’s gut, Läder – du bleibst einer von uns.

Deine Mannschaft!

TASV Hessigheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Jan Reustle beendet seine aktive Spielerlaufbahn mit Ablauf der Saison 2024/25. Das Hessigheimer Eigengewächs war seit 2011 - direkt nach seinem 18. Geburtstag - für 12 Jahre Stammspieler in unserer ersten Mannschaft und kommt in dieser Zeit auf über 300 Pflichtspiele im rot-Weißen Trikot. Er war Teil der Aufstiegsmannschaft von 2013 und den Meisterschaften 2016, 2020 und 2023. Zudem gewann er drei Mal das NEB-Turnier. Bereits seit dem letzten Jahr trat er kürzer, kam aber noch einige Male bei unserer zweiten Mannschaft zum Einsatz. So auch am beim Saisonabschluss als er kurz vor Abpfiff unter Beifall ausgewechselt wurde.

Mit Jan verabschieden wir eine Vereinslegende aus dem aktiven Fußball in unsere AH (vielleicht bald Ü32). Viele Jahre lebt(e) er den TASV auf und neben dem Platz - ohne große Worte, aber mit umso größerer Zuverlässigkeit und Treue. Eine offizielle Verabschiedung folgt bei einem Heimspiel in einem passenden Rahmen.

SG Reutlingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Mann mit dem feinen rechten Fuß verlässt unsere SGR! Nach über 120 Spielen und knapp 40 Scorern wird Ackam Yunis in der nächsten Saison nicht mehr für die Orschelkicker auflaufen. 10 Jahre lang hat Aki das rot-weiße Trikot mit Stolz getragen und war dabei als Mittelfeldstratege für seine präzisen Anspiele und die brandgefährlichen Weitschüsse bekannt. Sein Karrierre-Highlight war sicherlich das unvergessliche Sommermärchen 2020 mit dem Sieg im Bezirkspokal und den Einsätzen im WFV-Pokal, als die Erste schon fast dicht vorm Einzug ins internationale Geschäft stand. Akis Fitness und die wunderbar definierten Waden sorgten außerdem immer wieder für erstaunte Blicke im Robert-Vusic-Stadion. Obwohl sich sein Hauptwohnsitz direkt in Orschel-Hagen befindet und er damit wahrscheinlich mit den kürzesten Anreiseweg hat, war sich Aki nie zu schade, den Kontostand der Mannschaftskasse aufzubessern. Genauso begeisterte er bei den Highroller-SGR-Pokerevents durch seine sehr offensive Spielweise sowie das damit verbundene Sponsoring der anderen Mitspieler am Tisch. Danke Aki für deinen jahrelangen Einsatz für unsere Jungs aus Orschel und die vielen tollen Momente!

SV Heiligenzimmern (Bezirksliga Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der nächste SVH-Spieler im Bunde, der dem aktiven Fußball den Rücken kehrt, ist Roman Schreiweis. Roman kam zur Saison 2018/2019 durch die Freundschaft zu SVH-Goalie Oliver Fahrner vom TSV Neuenstein auf den Rotenbühl und fand sich umgehend bei den Blau-Weißen zurecht. Durch seine offene und sehr humorvolle Art fand Roman schnell Anschluss zu den Jungs und drückte von Beginn an den ein oder anderen Spruch. Auch sportlich wusste Roman im Sturmzentrum des SVH schnell zu überzeugen. Durch seine Robustheit, Spielintelligenz und Abschlussstärke gab er der ersten Mannschaft etwas, was dem SVH bis dato oftmals fehlte. Leider wurde Roman in seiner Zeit im Stunzachtal oftmals von schlimmeren Verletzungen am Knie ausgebremst. Nichtsdestotrotz blieb Roman stets ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und war zuletzt Teil des Trainerteams der Bezirksliga-Mannschaft. Vielen Dank für deinen Einsatz bei den Jungs vom Rotenbühl, Roman! Wir hoffen, du bleibst dem SVH noch lange erhalten.

Auch auf Seiten der zweiten Mannschaft gibt es nach der bereits vergangenen Saison Abschiede zu vermelden. Zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird Marcel Stehle, der die Kickschuhe ebenfalls an den Nagel hängt. Seit der Jugend im SVH-Dress war Marci in seiner aktiven Karriere immer wieder sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft im Einsatz. Aufgrund von studien- und berufsbedingten Unterbrechungen stieß er auch mal spontan am Wochenende zur jeweiligen Mannschaft dazu. Über die letzten Jahre war Marci verstärkt Teil des Kaders der zweiten Mannschaft und dort durch seine Technik und Torgefahr eine wichtige Säule. In dieser Saison kommt er bei 12 Spielen auf starke 7 Treffer und zahlreiche weitere Torvorlagen. Die Nr. 10 der Zweiten war in der Vergangenheit auch für den ein oder anderen last-minute Treffer bei der ersten Mannschaft verantwortlich, wodurch er in Teilen der Mannschaft auch als "Fußballgott" bekannt ist. Wir danken dir herzlich für deinen Einsatz im blau-weißen Dress, Marci!

