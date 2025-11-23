Zahlreiche Absagen in Württemberg am Sonntag

__________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Neben Absagen gab es in der Oberliga Baden-Württemberg am gestrigen Samstag bereits einen Abbruch, als der Schiedsrichter das Gastspiel des TSV Essingen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach einer Viertelstunde abbrechen musste. Mehr betroffen waren die vier Landesligen in Württemberg. Am Sonntag ruhte in der Staffel 4 in allen drei Partien der Ball. Hinzu kamen Absagen der Partien in Neckarsulm, Kaisersbach und Tuttlingen.

In der Bezirksliga Alb wurde die Auswärtsreise des SV Zainingen bei der SGM Dettingen/Glems abgesagt. In der Kreisliga A1 Alb waren es gleich fünf Absagen. Nur eine Hand voll Absagen gab es im Bezirk Enz/Murr. Der Fußballbezirk Oberschwaben und Schwarzwald/Zollern sind so sehr betroffen, dass hier über 70 Prozent der Spiele für heute abgesagt wurden.

Im Spielbetrieb der Frauen erwischte es vor allem die Regionenligen. In den Staffeln 3, 4 und 6 gab es insgesamt nur vier Spiele und elf Absagen.

Die ständig aktualisierte Übersicht der Ausfälle findet ihr hier.