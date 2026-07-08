»Zahlen lügen nicht«: Großbardorf - ein unnormaler Aufsteiger? Der ehemalige Regionalligst ist immer noch Dritter der ewigen Tabelle der Bayernliga Nord. Ein Status, der die Ansprüche in die Höhe schraubt? von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Wohin geht die Reise der Grabfeld-Gallier - schwimmend auf der Euphoriewelle des Aufstieges? – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Es wirkt so, wie wenn das wieder zusammenkommt, was zusammengehört. Nach drei Jahren in der Landesliga ist Bayernliga-"Dino" Großbardorf wieder in seinem gewohnten Umfeld. Oder, Manuel Leicht? Der 39-Jährige lebt nicht nur im kleinen unterfränkischen Ort, er ist als ehemaliger langjähriger Spieler und jetziger Co-Trainer ein wahrlich nicht kleiner Teil der erfolgreichen jüngsten Vergangenheit. Er weiß also, was los ist im Grabfeld. Der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler im FuPa-Interview...

Manuel, ist es einfach nur logische, dass der TSV Großbardorf nun wieder Bayernliga spielt - einerseits wegen einer starken Landesliga-Saison, andererseits, weil der Verein zur Spielklasse gehört wie die Gallier zum Grabfeld?

Wenn man so lange in dieser Liga war, dann ist es schon das Ziel, wieder in die Bayernliga zu kommen, das ist klar. Logisch würde ich es aber nicht nennen. Eher eine riesengroße Teamleistung! Denn man darf nicht vergessen, wie jung diese Mannschaft ist. Da ist es nicht selbstverständlich, so eine konstante Runde und auch die Relegation am Ende so souverän zu spielen. Man könnte vielleicht sagen: Es ist logisch, mit einer konstanten Teamleistung erfolgreich zu sein. Obwohl Ihr in den vergangenen drei Jahren keine Punkte sammeln konntet, ist Großbardorf immer noch Dritter der ewigen Tabelle der Bayernliga Nord. Ist diese Platzierung für euch nur eine Statistik von vielen - oder eine Zahl mit großem Wert?

Zahlen lügennicht. Von daher ist es schön, zu sehen, welchen Stellenwert der Verein in dieser ewigen Tabelle hat. Es zeigt einfach, dass wir über viele Jahre gute Arbeit geleistet haben. Diese wollen wir gemeinsam jetzt mit unserem Weg, den eigenen Nachwuchs stetig zu fördern, weiter fortführen.

Dauergast in der Bayernliga, eine Spielzeit in der Regionalliga (2008/2009) - wie groß ist der Schatten der Vergangenheit bei Euch im Ort und Verein? Hemmen diese großen Erfolge, oder motivieren Sie?

Da ist kein Schatten. Im Gegenteil. Es ist doch einfach schön, zu sehen, was wir hier in unserem kleinen Dorf seit vielen Jahren leisten und zu was wir im Stande sind. Ist das Gestern vergangen - oder siehst Du das Potenzial, das alles wiederholen zu können?

Die Vergangenheit war schön. Aber sich zu sehr damit aufzuhalten, hemmt die Sicht auf das Wesentliche. Der Fokus liegt darauf, an die Grenze zu kommen und das Bestmögliche herauszuholen. Und dann lassen wir uns mal überraschen...

Das Logo der Grabfeld-Gallier trägt Manuel Leicht im Herzen. – Foto: TSV Großbardorf