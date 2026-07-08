»Zahlen lügen nicht«: Großbardorf - ein unnormaler Aufsteiger?

Es wirkt so, wie wenn das wieder zusammenkommt, was zusammengehört. Nach drei Jahren in der Landesliga ist Bayernliga-"Dino" Großbardorf wieder in seinem gewohnten Umfeld. Oder, Manuel Leicht? Der 39-Jährige lebt nicht nur im kleinen unterfränkischen Ort, er ist als ehemaliger langjähriger Spieler und jetziger Co-Trainer ein wahrlich nicht kleiner Teil der erfolgreichen jüngsten Vergangenheit. Er weiß also, was los ist im Grabfeld. Der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler im FuPa-Interview...
Manuel, ist es einfach nur logische, dass der TSV Großbardorf nun wieder Bayernliga spielt - einerseits wegen einer starken Landesliga-Saison, andererseits, weil der Verein zur Spielklasse gehört wie die Gallier zum Grabfeld?
Wenn man so lange in dieser Liga war, dann ist es schon das Ziel, wieder in die Bayernliga zu kommen, das ist klar. Logisch würde ich es aber nicht nennen. Eher eine riesengroße Teamleistung! Denn man darf nicht vergessen, wie jung diese Mannschaft ist. Da ist es nicht selbstverständlich, so eine konstante Runde und auch die Relegation am Ende so souverän zu spielen. Man könnte vielleicht sagen: Es ist logisch, mit einer konstanten Teamleistung erfolgreich zu sein.
Obwohl Ihr in den vergangenen drei Jahren keine Punkte sammeln konntet, ist Großbardorf immer noch Dritter der ewigen Tabelle der Bayernliga Nord. Ist diese Platzierung für euch nur eine Statistik von vielen - oder eine Zahl mit großem Wert?
Zahlen lügennicht. Von daher ist es schön, zu sehen, welchen Stellenwert der Verein in dieser ewigen Tabelle hat. Es zeigt einfach, dass wir über viele Jahre gute Arbeit geleistet haben. Diese wollen wir gemeinsam jetzt mit unserem Weg, den eigenen Nachwuchs stetig zu fördern, weiter fortführen.
Dauergast in der Bayernliga, eine Spielzeit in der Regionalliga (2008/2009) - wie groß ist der Schatten der Vergangenheit bei Euch im Ort und Verein? Hemmen diese großen Erfolge, oder motivieren Sie?
Da ist kein Schatten. Im Gegenteil. Es ist doch einfach schön, zu sehen, was wir hier in unserem kleinen Dorf seit vielen Jahren leisten und zu was wir im Stande sind.
Ist das Gestern vergangen - oder siehst Du das Potenzial, das alles wiederholen zu können?
Die Vergangenheit war schön. Aber sich zu sehr damit aufzuhalten, hemmt die Sicht auf das Wesentliche. Der Fokus liegt darauf, an die Grenze zu kommen und das Bestmögliche herauszuholen. Und dann lassen wir uns mal überraschen...
Warum ist der TSV Großbardorf, obwohl er seit Jahren im gehobenen Amateurbereich und unter anderem mit dem Titel "Grabfeld-Gallier" eine Marke gebildet hat, weiterhin ein kleiner Dorfverein? Was ist geblieben von den elf Freunden, die gemeinsam kicken?
Bei uns geht es sehr familiär zu im Verein, das alleine zeichnet ja schon einen Dorfverein aus, wenn man das so betiteln will. Daher ja auch die „Gallier“, weil die als Gemeinschaft eben auch bedingungslos zusammenhält. Es ist sehr wichtig, einen guten Zusammenhalt zu haben - neben, aber vor allem auf dem Platz. Dass bei uns elf Freunde unterwegs sind, zeigt ja der Aufstieg, denn ohne diese elf Freunde ist nicht möglich gewesen wäre.
Die Familie Leicht - Dein Vater Bernhard als Funktionär und Du als Spieler sowie Co-Trainer - ist eng mit dem TSV verbunden. Ist für Dich ein Engagment bei einem anderen Verein ausgeschlossen? Gallier - ein Leben lang?
Man sollte im Leben niemals nie sagen, aber gerade kann ich mir es nicht vorstellen, woanders aktiv zu sein. Die Gallier sind mein Verein!
Euer Sportchef Marc Hartmann hat das Ziel "Klassenerhalt" ausgerufen. Gehst Du mit ihm konform?'
Ja, absolut. Das sollte das klare Ziel sein, dies so schnell wie möglich zu erreichen. Als Aufsteiger ist es immer schwierig, sich erstmal in der höheren Liga einzufinden. Aber wir geben alles, um unser großes Ziel zu erreichen.
Der obligatorische Blick in die Zukunft: Der TSV Großbardorf in 10,15 Jahren - was siehst Du in der Glaskugel?
Wir bleiben lieber erstmal im Hier und Jetzt und versuchen uns zu entwickeln und voran zu kommen.
Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!