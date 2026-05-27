Zahlen, Daten, Fakten zur Abstiegssaison des SC Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes. Im Sommer 2002 stieg der SC Waldgirmes das erste Mail in die Fußball-Hessenliga auf, das Gastspiel dauerte gerade mal ein Jahr. Die Mannschaft blieb nach dem Abstieg zusammen, schaffte den unmittelbaren Wiederaufstieg und hielt – mit dem Höhepunkt des Meistertitels in 2009 – neun Jahre die Klasse. 2013 ging es wieder nach unten. Nach einem personellen Neuaufbau kehrte der Sportclub im Juni 2017 in die Hessenliga zurück. Er blieb dort erneut neun Jahre und muss nun abermals in die Fußball-Verbandsliga Mitte zurück. Wir ziehen vor dem letzten Saisonspiel der Lahnauer beim Hünfelder SV Bilanz. Für den dritten Hessenliga-Abstieg des SC gibt es nicht den einen Grund. Es sind vielmehr einzelne Mosaiksteinchen, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen.