Zaghaftes Herantasten im Relegations-Hinspiel

Der FC Sterkrade 72 war zum Relegations-Hinspiel um den Bezirksliga-Verbleib beim 1.FC Mönchengladbach zu Gast. Die beiden Bezirksligisten trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden – ein Ergebnis, das vor allem auf eine ruhige erste Halbzeit zurückzuführen ist: keine Tore, wenig Tempo, kaum Zweikämpfe. Im Rückspiel am 15. Juni (15 Uhr) genießt Sterkrade nun Heimrecht – und will dieses unbedingt nutzen.

Erst nach dem Pausentee nahm das Spiel so richtig Fahrt, allerdings ging es erstmal am Tor der Oberhausener zur Sache. Nach einem missglückten Aufbau der 72er ist der Ball nach einem Steilpass auf die rechte Seite vor den Füßen von Adam Mesrour (51.) gelandet, dieser knallt den Ball stramm in die kurze Ecke, nichts zu machen für Keeper Jannis Heins. Michael Finke, sportlicher Leiter der Blau-Weißen, ist aber nicht unzufrieden mit der Reaktion des Teams, wie er der WAZ berichtet: „Wir wurden ja nicht an die Wand gespielt. Aber im Fußball kann es eben richtig blöd laufen, das ist diesmal zum Glück nicht mehr passiert.“ Denn die Mannschaft aus dem Oberhausener Norden reagierte eine gute viertel Stunde später. Stürmer David Fojcik (68.) bekam im rechten Strafraum das Spielgerät und setzte es ohne lange zu zögern in den rechten oberen Knick. Auch hier keine leichte Aufgabe für den Schlussmann. Das gab nochmal Aufschwung und sorgt noch für die ein oder andere Chance für Sterkrade, die sich aber nicht mit dem 2:1-Siegtreffer belohnen konnten.

Finkes Begeisterung hielt sich sichtlich in Grenzen, hätte er sich nach dem Spiel durchaus mehr als das Remis gewünscht: „Vor dem Spiel hätten wir ein 1:1 dort sicherlich unterschrieben, weil es ein Ergebnis ist, was uns im Rückspiel noch alle Möglichkeiten lässt. Nach dem Spiel muss ich schon sagen, dass wir ein wenig unseren zahlreichen, nicht genutzten Chancen hinterhertrauern. Ein Sieg dort wäre sicherlich möglich gewesen. Aber wenn es ganz blöd läuft, verlieren wir dort auch. Von daher sind wir zumindest nicht unzufrieden.“