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Ligavorschau
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Zäsur in Schalding: Wie reagiert das Team? - Sturm krasser Außenseiter
Nachholspiele - Dienstag: Englische Woche für die niederbayerischen Vertreter in der Bayernliga Süd
von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Auch seine Defensivqualitäten werden gefragt sein in Pipinsried: Eralb Sinani (vorne). – Foto: Karlheinz Geiger
Der SV Schalding-Heining und Stefan Köck - das passte viele Jahre wie die Faust aufs Auge. Nach der Talfahrt des SVS in der Bayernliga Süd haben sich nun aber vorzeitig die Wege getrennt. Wie reagiert nun die Mannschaft am Dienstag im Nachholspiel zuhause gegen den TSV Nördlingen? Und: Der FC Sturm Hauzenberg hat ein schweres Nachholspiel vor der Brust - der Ausblick auf die Englische Woche in der Bayernliga Süd für die niederbayerischen Vertreter:
Nach dem tristen 2:2 zuhause gegen das abgeschlagene Schlusslicht Türkgücü München folgte am Reuthinger Weg der große Knall: Cheftrainer Stefan Köck, der am Saisonende ohnehin seinen Posten geräumt hätte, muss vorzeitig gehen. Ein Schritt, der dem SVS nach vielen gemeinsamen Jahren alles andere als leicht gefallen ist - >>>hier geht`s zum ausführlichen Bericht über die Trainerentlassung beim SVS!
Der FC Sturm Hauzenberg steht vor der schweren Auswärts-Nachholpartie beim FC Pipinsried. Die Truppe aus dem Dachauer Hinterland ist gespickt mit Klassekickern, die teilweise auch im Profibereich ihre Erfahrungen gemacht haben. Allerdings hinkt der FCPi den eigenen Erwartungen hinterher und absolviert eine enttäuschende Saison. Von der Rückkehr in die Regionalliga redet aktuell in Pipinsried keiner mehr.
Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz meint vor der Fahrt in den Landkreis Dachau: "Nach dem verdienten Punktgewinn in Nördlingen geht es nun zur qualitativ herausragend besetzten Langer-Elf, die immer mehr ins Laufen kommt. Eine sehr schwere Aufgabe, die wir nur im Kollektiv mit einer fehlerfreien Defensivleistung lösen können. Wir wollen mutig auftreten und versuchen nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Ob Nico Wipplinger und Hannes Hobelsberger mitwirken können, ist fraglich. Den beiden setzt ein grippaler Infekt zu. Definitiv nicht dabei sein wird Dominik Manzenberger, der beruflich verhindert ist.