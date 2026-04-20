Zäsur in Schalding: Wie reagiert das Team? - Sturm krasser Außenseiter

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Der FC Sturm Hauzenberg steht vor der schweren Auswärts-Nachholpartie beim FC Pipinsried. Die Truppe aus dem Dachauer Hinterland ist gespickt mit Klassekickern, die teilweise auch im Profibereich ihre Erfahrungen gemacht haben. Allerdings hinkt der FCPi den eigenen Erwartungen hinterher und absolviert eine enttäuschende Saison. Von der Rückkehr in die Regionalliga redet aktuell in Pipinsried keiner mehr.

Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz meint vor der Fahrt in den Landkreis Dachau: "Nach dem verdienten Punktgewinn in Nördlingen geht es nun zur qualitativ herausragend besetzten Langer-Elf, die immer mehr ins Laufen kommt. Eine sehr schwere Aufgabe, die wir nur im Kollektiv mit einer fehlerfreien Defensivleistung lösen können. Wir wollen mutig auftreten und versuchen nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten."

Personalien FC Sturm Hauzenberg: Ob Nico Wipplinger und Hannes Hobelsberger mitwirken können, ist fraglich. Den beiden setzt ein grippaler Infekt zu. Definitiv nicht dabei sein wird Dominik Manzenberger, der beruflich verhindert ist.