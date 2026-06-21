Zäsur für Gladbach: 1. FC MG & 1. FC Viersen erstmals in der Kreisliga Hinter Borussia Mönchengladbach waren der 1. FC Mönchengladbach und der 1. FC Viersen über Jahrzehnte zwei der wichtigsten Klubs im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen. Nun treten beide erstmals laut FuPa-Datenbank in der Kreisliga A an. von André Nückel · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Archivfoto: Hier spielten der 1. FC MG und der 1. FC Viersen noch in der Landesliga, das war 2022/23. – Foto: Thomas Haesler

Es ist eine historische Zäsur für den Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen: Nach dem 1. FC Mönchengladbach ist auch der 1. FC Viersen in die Kreisliga A abgestiegen. Zwei Vereine, die hinter Borussia Mönchengladbach lange als zweite und dritte Kraft der Region galten, sind damit erstmals gemeinsam nur noch auf Kreisebene vertreten.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Ganz überraschend kommt diese Entwicklung allerdings nicht. Bei beiden Traditionsvereinen hatte sich der sportliche Niedergang über mehrere Jahre angedeutet. Dennoch besitzt der nun erreichte Tiefpunkt eine besondere Dimension. Im Fall des 1. FC Mönchengladbach stand der Abstieg bereits seit mehreren Wochen fest. Die Westender beendeten die Saison auf dem 16. Tabellenplatz der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3. Noch 2022 war der Verein in der Oberliga Niederrhein vertreten, zudem spielte der Nachwuchs über viele Jahre regelmäßig in der Niederrheinliga.

Was anschließend folgte, war ein rasanter Absturz. Laut der FuPa-Datenbank tritt die erste Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach erstmals in der Kreisliga an. Auch ein Blick auf die Chronik der vergangenen 50 bis 60 Jahre zeigt: Einen derart tiefen Fall hat es beim früheren Oberligisten noch nicht gegeben. Viersens starke Aufholjagd reicht nicht Wenig später erwischte es auch den 1. FC Viersen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Houben verlor in der Relegation gegen die SG Hackenberg beide Begegnungen. Nach dem 0:1 im Hinspiel unterlagen die Viersener am Sonntag auch vor heimischer Kulisse am Hohen Busch mit 2:3. Damit war der ebenfalls erstmalige Abstieg in die Kreisliga laut FuPa-Datenbank besiegelt.