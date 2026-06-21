Zäsur für Gladbach: 1. FC MG & 1. FC Viersen erstmals in der Kreisliga

Es ist eine historische Zäsur für den Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen: Nach dem 1. FC Mönchengladbach ist auch der 1. FC Viersen in die Kreisliga A abgestiegen. Zwei Vereine, die hinter Borussia Mönchengladbach lange als zweite und dritte Kraft der Region galten, sind damit erstmals gemeinsam nur noch auf Kreisebene vertreten.
Ganz überraschend kommt diese Entwicklung allerdings nicht. Bei beiden Traditionsvereinen hatte sich der sportliche Niedergang über mehrere Jahre angedeutet. Dennoch besitzt der nun erreichte Tiefpunkt eine besondere Dimension.
Im Fall des 1. FC Mönchengladbach stand der Abstieg bereits seit mehreren Wochen fest. Die Westender beendeten die Saison auf dem 16. Tabellenplatz der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3. Noch 2022 war der Verein in der Oberliga Niederrhein vertreten, zudem spielte der Nachwuchs über viele Jahre regelmäßig in der Niederrheinliga.
Was anschließend folgte, war ein rasanter Absturz. Laut der FuPa-Datenbank tritt die erste Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach erstmals in der Kreisliga an. Auch ein Blick auf die Chronik der vergangenen 50 bis 60 Jahre zeigt: Einen derart tiefen Fall hat es beim früheren Oberligisten noch nicht gegeben.
Wenig später erwischte es auch den 1. FC Viersen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Houben verlor in der Relegation gegen die SG Hackenberg beide Begegnungen. Nach dem 0:1 im Hinspiel unterlagen die Viersener am Sonntag auch vor heimischer Kulisse am Hohen Busch mit 2:3. Damit war der ebenfalls erstmalige Abstieg in die Kreisliga laut FuPa-Datenbank besiegelt.
Dabei hatte Viersen in der zweiten Saisonhälfte noch eine bemerkenswerte Aufholjagd gestartet. Nach lediglich acht Punkten in der Hinrunde wurde der Kader im Winter personell verstärkt. Im Kalenderjahr 2026 holte die Mannschaft anschließend 22 Zähler und belegte in der Rückrundentabelle den achten Platz. Die Hypothek aus der ersten Saisonhälfte war dennoch zu groß. Viersen konnte die unmittelbare Abstiegsgefahr zwar eindämmen, musste aber in die Relegation und verpasste dort die letzte Gelegenheit, den Sturz auf die Kreisebene noch abzuwenden.
Für die Verantwortlichen ist der Zeitpunkt besonders problematisch. Während der Abstieg des 1. FC Mönchengladbach frühzeitig feststand und die Planungen entsprechend angepasst werden konnten, herrschte in Viersen bis zum Rückspiel Ungewissheit. Zwar dürfte der Klub zweigleisig geplant haben, doch gerade im Amateurfußball ist das nur eingeschränkt möglich. Bereits am 30. Juni endet die Abmeldefrist, sodass nun wenig Zeit bleibt, den Kader auf die neue sportliche Situation auszurichten.
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