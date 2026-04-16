„Zählen nur drei Punkte“: Siegburg empfängt Königsdorf Mittelrheinliga: Mit dem Siegburger SV und dem TuS Königsdorf stehen sich am Sonntag zwei formstarke Kontrahenten gegenüber. Im direkten Aufeinandertreffen geht es nun darum, die jeweilige Siegesserie auszubauen. von Tom Kunze · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser

Die beiden formstarken Siegburger SV und TuS Königsdorf treffen im direkten Duell aufeinander. – Foto: Lucy Neuber

Das Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegskandidat Siegburger SV 04 und dem TuS Blau-Weiß Königsdorf verspricht einiges an Spannung. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste konnten zuletzt auf ganzer Linie überzeugen: Während Siegburg die vergangenen vier Duelle in der Mittelrheinliga für sich entschied, konnte Königsdorf erstmals in dieser Spielzeit drei aufeinanderfolgende Erfolge verzeichnen. Dementsprechend zuversichtlich blicken die beiden Übungsleiter der Kontrahenten auf die Partie am Sonntag.

Ohno: „Haben nichts zu verlieren“ Für den TuS BW Königsdorf hätten die letzten Spiele kaum besser verlaufen können: Dank der jüngst aufgestellten Erfolgsserie steht der Tabellenneunte bereits bei elf eroberten Zählern in der zweiten Saisonhälfte. Zuletzt fertigen die Blau-Weißen Abstiegskandidat FC Teutonia Weiden gar mit 6:0 ab, weshalb der Klassenerhalt - mit nun 17 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze - so gut wie sicher scheint. Chefcoach Takahito Ohno zeigt sich vor dem anstehenden Duell mit Spitzenteam Siegburg – ob der guten Form seiner Mannschaft – zuversichtlich und verweist auf den starken Auftritt seiner Elf im Hinspiel: „Im Hinspiel haben wir unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt, mussten uns aber dennoch mit 1:3 geschlagen geben. Für Sonntag erwarte ich ein hochintensives und absolut sehenswertes Spiel. Wir haben nichts zu verlieren und werden alles in die Waagschale werfen“, zeigt sich der 30-jährige Übungsleiter voller Vorfreude und findet zugleich lobende Worte über die Arbeit seines Gegenübers Alexander Otto: „Der Tabellenzweite ist unter Alex extrem spielstark - sowohl Kollektiv als auch in der individuellen Qualität. Persönlich freue ich mich sehr auf das Trainer-Duell gegen Alex.“