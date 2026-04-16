„Zählen nur drei Punkte“: Siegburg empfängt Königsdorf

Das Aufeinandertreffen zwischen Aufstiegskandidat Siegburger SV 04 und dem TuS Blau-Weiß Königsdorf verspricht einiges an Spannung. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste konnten zuletzt auf ganzer Linie überzeugen: Während Siegburg die vergangenen vier Duelle in der Mittelrheinliga für sich entschied, konnte Königsdorf erstmals in dieser Spielzeit drei aufeinanderfolgende Erfolge verzeichnen. Dementsprechend zuversichtlich blicken die beiden Übungsleiter der Kontrahenten auf die Partie am Sonntag.
Für den TuS BW Königsdorf hätten die letzten Spiele kaum besser verlaufen können: Dank der jüngst aufgestellten Erfolgsserie steht der Tabellenneunte bereits bei elf eroberten Zählern in der zweiten Saisonhälfte. Zuletzt fertigen die Blau-Weißen Abstiegskandidat FC Teutonia Weiden gar mit 6:0 ab, weshalb der Klassenerhalt - mit nun 17 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze - so gut wie sicher scheint. Chefcoach Takahito Ohno zeigt sich vor dem anstehenden Duell mit Spitzenteam Siegburg – ob der guten Form seiner Mannschaft – zuversichtlich und verweist auf den starken Auftritt seiner Elf im Hinspiel:
„Im Hinspiel haben wir unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt, mussten uns aber dennoch mit 1:3 geschlagen geben. Für Sonntag erwarte ich ein hochintensives und absolut sehenswertes Spiel. Wir haben nichts zu verlieren und werden alles in die Waagschale werfen“, zeigt sich der 30-jährige Übungsleiter voller Vorfreude und findet zugleich lobende Worte über die Arbeit seines Gegenübers Alexander Otto: „Der Tabellenzweite ist unter Alex extrem spielstark - sowohl Kollektiv als auch in der individuellen Qualität. Persönlich freue ich mich sehr auf das Trainer-Duell gegen Alex.“
Doch nicht nur Königsdorf präsentierte sich zuletzt in prächtiger Verfassung. Auch der Kontrahent aus Siegburg –der über die gesamte Spielzeit schon zu überzeugen weiß und folglich im Titelrennen mitmischt – lieferte zuletzt in aller Regelmäßigkeit: Vier Siege aus den jüngsten vier Duellen sprechen eine deutliche Sprache. Demnach wird auch der Tabellenzweite mit breiter Brust in die Begegnung gehen, was Übungsleiter Otto unterstreicht:
„Wir müssen uns nicht verstecken: Wir haben die letzten vier Spiele gewonnen und strotzen vor Selbstvertrauen. Für uns zählen am Sonntag trotz der Qualität des Gegners nur drei Punkte“, stellt der 41-Jährige klar. Denn nur mit einem Heimdreier kann Siegburg weiterhin an Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach 09 dranbleiben, der einen Vorsprung von fünf Zählern aufweist. Hinzukommt, dass die Verfolger VfL Vichttal und SV Eintracht Hohkeppel in unmittelbarer Reichweite Druck ausüben. Zu der Erfolgssträhne des Gegners aus Königsdorf findet der Chefcoach abschließend anerkennende Worte: „Was Taka in Königsdorf in dieser Saison geleistet hat, ist wirklich á la bonne heure. Damit konnte man nicht rechnen. Sie stehen völlig zurecht dort, wo sie aktuell platziert sind“, lobt Otto insbesondere den positiven Einfluss seinen Trainerkollegen Takahito Ohno in höchsten Tönen.
Die Gemengelage scheint somit auf beiden Seiten bester Dinge zu sein. Einzig eine Sache bereitet beiden Trainern Sorgen: Sowohl Siegburg als auch Königsdorf müssen auf Stammpersonal verzichten. Während bei den Gästen Japhet Kindala, Mehmet-Yasin Serin und Yasuhiro Ikai ausfallen, stehen auf Seiten der Hausherren Leon Mani und Rikiya Ohashi verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Dennoch ist von einem hochkarätigen Duell auszugehen, wenn am Sonntag im Walter-Mundorf-Stadion ab 15.30 Uhr der Ball rollt. Königsdorf-Coach Ohno zumindest zeigt sich zuversichtlich: „Wir sind bereit unsere Serie fortzusetzen“, versichert der Übungsleiter.