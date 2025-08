"Zähle uns zu den vier Favoriten"

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Einen klaren Meisterfavoriten gibt es für mich dieses Jahr nicht. Obergrombach, Gondelsheim, Oberöwisheim und uns zähle ich jedoch zu den Mannschaften, die für mich die größte Chance haben bis zum Ende der Saison um den Aufstieg zu spielen.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Immer noch mehr Wettbewerbe wie z.B. die Nations League oder die Klub WM sorgen dafür, dass der Fußball immer weiter künstlich aufgebläht wird. Es geht eigentlich nur noch ums Geldgenerieren. Das kann ein Grund dafür sein, dass der Amateurfußball für viele Menschen attraktiver ist.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die Frage ist doch, ob man mit einer Vize Europameisterschaft bei der U21 zufrieden ist. Ich persönlich finde, dass in Deutschland alles immer viel zu viel schwarz-weiß betrachtet wird. Scheidet man in einem Achtelfinale oder in einer Vorrunde aus, dann ist der gesamte Fußball am Boden. Erreicht man wie vergangenes Jahr bei der Heim EM das Viertelfinale, dann ist man sofort wieder in der Weltspitze. Zumal der deutsche Fußball für mich immer zu den Favoriten bei großen Turnieren zählen wird.