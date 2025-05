Zähes Spiel ohne Sieger: Polling müht sich gegen Eurasburg-Beuerberg

Im „Flow“ bleiben, das war das Ziel des SV Polling für das Nachholspiel am Mittwochabend in der Kreisliga 1 zu Hause gegen den SV Eurasburg-Beuerberg. Das gelang dem SVP aber nur bedingt. Gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger, der auf Platz 13 unmittelbar vor dem Direktabstiegsplatz rangiert, reichte es für den SVP nach zuletzt zwei Siegen nur zu einem mageren 1:1-Unentschieden. Die Mannen von Trainer Max Jochner verbesserten sich dadurch zwar auf Platz drei und verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter Münsing auf drei Punkte. Wie ein Spitzenteam traten die Pollinger aber nicht auf.

„Das war kein gutes Spiel von uns“, räumte SVP-Co-Trainer Fabian von Bülow nach wenig aufregenden 90 Minuten ein. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, sagte von Bülow, nachdem von den Gästen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, auch nur wenig gekommen war. Ein zähes Spiel deutete sich schon in den ersten Minuten an, in denen der Ball hauptsächlich im Mittelfeld unterwegs war und die gegnerischen Strafräume von beiden Teams eher gemieden wurden.

Die erste richtige Torchance verzeichnete Eurasburg, als Bela Burger (20.) aus kurzer Distanz an SVP-Torhüter Mathias Schuster scheiterte. Wenige Momente später rückte der Schlussmann erneut in den Blickpunkt: Ein weiter Schlag von Christian Bauer von der Mittellinie flog in Richtung Pollinger Tor. Schuster kam raus, um den Ball aufzunehmen. Das Spielgerät landete aber vor ihm und flog danach im hohen Bogen über den Keeper, sodass der mitgelaufene Christian Martner (21.) nur noch zum 1:0 einschieben musste. „Das war eine Mischung aus tief stehender Sonne und betonhartem Boden“, sagte von Bülow mit Blick auf den denkbar unglücklichen Gegentreffer. „Kein Vorwurf an Mathias. So etwas passiert und er hat uns schon oft Punkte gerettet.“

Die Pollinger bemühten sich im Anschluss, mehr Druck aufzubauen. Mehr als eine Chance von Philipp Seligmann (25.), der knapp neben das Tor schoss, gab es bis zur Pause aber nicht. Gleich nach dem Wechsel hatten die Hausherren Glück, dass Martner (48.) bei seinem Schuss etwas zu genau zielte und nur den Pfosten traf. Danach drängten die Pollinger aber immer stärker auf den Gästekasten. Die Bemühungen wurden auch belohnt: Benedikt Veicht scheiterte noch am Torhüter. Im Nachsetzen gelang Seligmann (62.) aber der 1:1 Ausgleich. Wenig später hatte Max Baumgartner (67.) die Führung auf dem Fuß. Seinen Schuss aus 20 Metern parierte aber der Gästekeeper. In der Folge verfügten die Pollinger über mehr Ballbesitz, ohne daraus aber Kapital zu schlagen. Die Partie plätscherte so bis zum Schlusspfiff ohne nennenswerte Offensivaktionen dahin.