Zähes 0:0 im vorgezogenen Auftaktspiel

Der FC Geisenfeld und der TSV Jetzendorf II eröffneten die Restrunde der Kreisklasse 2 eine Woche früher, mit einer Nachholpartie vom 11. Spieltag.

In der ersten Halbzeit sahen die 150 Zuschauer so gut wie keine Torszenen. Geisenfeld hatte mehr Ballbesitz, wollte aber nicht in Konter laufen, Jetzendorf wollte kontern. Entsprechend belauerten sich beide Teams, zumal der Platz kein Kombinationsspiel zuließ. Die einzige und beste Torchance hatten die Gäste kurz vor der Halbzeit, als sie am Fünfmeterraum zum Abschluss kamen, aber den Ball über die Latte schaufelten. Die Gastgeber kamen mit frischem Personal und mehr Zielstrebigkeit aus der Kabine. In der 52. Minute stand Kilian Kellermann nach einer Balleroberung halbrechts frei vor dem Tor, schob den Ball aber Torwart Pascal Schweiger quasi in die Arme. Vier Minuten später zog Kilian Thunig aus 16 Metern ab und der Ball hätte sich fast ins Tor gesenkt, doch Schweiger lenkte ihn mit den Fingerspitzen zur Ecke. Das war es dann aber auch wieder mit den Torszenen. Geisenfeld rannte zwar fast die ganze zweite Halbzeit an, kam aber nicht entscheidend durch. In der 70. Minute pfiff der Schiedsrichter den Gastgebern zudem einen Vorteil nach Foul im Aufbau ab, Kilian Thunig hätte über links freie Bahn Richtung Tor gehabt.