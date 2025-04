Zäher Kampf, späte Erlösung für Grenchen

Nach dem fussballfreien Osterwochenende ging es heute wieder um Punkte in der 2. Liga SOFV. Da Härkingen bereits am Donnerstagabend den FC Iliria geschlagen hat, waren die Grenchner gezwungen die 3 Punkte heute mitzunehmen, um weiterhin im Titelkampf dabei zu sein. Mümliswil brauchte die Punkte ebenfalls um sich im Abstiegskampf nach vorne zu arbeiten.

Die Partie startete unauffällig mit wenigen Torchancen. Die Favoriten aus Grenchen taten sich in der ersten Halbzeit schwer und kamen nur zu vereinzelten Torchancen. Die Gastgeber konnten sich auch nicht entscheidend durchsetzen bis auf eine Konterchance, welche gleichzeitig auch die gefährlichste Aktion in der ersten Hälfte war.

Nun merkte man den Gästen an, wie wichtig die 3 Punkte wären. Grenchen kam nun neben dem Ballbesitz auch zu guten Chancen, doch der Auftritt wirkte immernoch etwas verkrampft. Desto länger die Partie ging, desto genauer und zielstrebiger erarbeiteten sich die Gäste in die Zone drei. Nach 81. Minuten kam der eingewechselte Gedici zum Abschluss, dieser fand den Weg über Umwege vor die Füsse von Mitrovic und dieser traf zur inzwischen verdienten Führung für die Uhrenstädter.

Die 130 Zuschauenden wollten nun Tore sehen. Grenchen wechselte doppelt und brachte mit Benmeskine und Todorovic zwei neue Offensivkräfte ins Spiel, welche Tempo in die Partie brachten. Bis zur 60. Minute blieb die Partie allerdings weiter ohne grössere Chancen.

Mümliswil war bemüht eine Reaktion zu zeigen, doch echte Torgefahr blieb aus. In der Nachspielzeit kam Grenchen über den stark spielenden Benmeskine nochmals in den Strafraum der Guldenthaler, wo er von einem Mümliswiler unsanft gefoult wurde.

In Folge trat Robin Müller den Elfmeter und versenkte den Ball wuchtig in der linken Ecke. Fluri im Mümliswiler Kasten hatte zwar die Ecke, doch der Penalty war zu präzise getreten. Dies war die letzte Aktion und so pfiff der Schiedsrichter die Partie im Stand von 0-2 ab.