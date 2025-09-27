Es läuft am Schanzl: Der FC Amberg bejubelt den vierten Sieg in Serie. – Foto: Pohsygraphix

Zähe Kost, aber: FC Amberg vorerst Tabellenführer Bezirksliga Nord, der Freitag: Der Favorit erarbeitet sich einen 2:0-Heimsieg gegen couragierte Further

Es war eine zähe Angelegenheit mit wenigen Höhepunkten. Dem FC Amberg dürfte das herzlich egal sein. Die Vilstaler wurden ihrer Favoritenrolle schlussendlich gerecht am späten Freitagabend. Mit 2:0 (1:0) gewannen sie ihr Heimspiel gegen den FC Furth im Wald und sind zumindest über Nacht Tabellenführer der Bezirksliga Nord.



In einem Spiel mit wenigen Torchancen machte der FCA aus dem vielen Ballbesitz zu wenig. Die Gäste von der tschechischen Grenze kämpften und verteidigten leidenschaftlich, machten so dem Favoriten das Leben schwer. Ein Eigentor – nach einem Aufbaufehler beförderte Tim Stoiber einen Querpass unglücklich ins eigene Netz (24.) – brachte Amberg Mitte der ersten Halbzeit aber doch in Führung. Für Furth vergab David Augustin kurz nach Wiederbeginn den möglichen Ausgleich. In der Nachspielzeit machte Max Witzel den Deckel drauf. Bei aufgerücktem Torwart hatte der Amberger Torjäger leichtes Spiel.



„Es war das erwartet schwere Spiel, in dem der FCA über 90 Minute die spielbestimmende Mannschaft war. Der Sieg geht damit auch in Ordnung. Leider fiel das 1:0 erneut nach einem eigenen Aufbaufehler und in der Folge als unglückliches Eigentor, das 2:0 in der Nachspielzeit bei aufgerücktem Torwart. Hätten wir das Spielglück auf unserer Seite, hätten wir einen Punkt mitnehmen können. Meine Mannschaft hat erneut leidenschaftlich gekämpft. Glückwunsch auch an das Schiedsrichtergespann für eine hervorragende Leistung“, konnte Furths Trainer Alois Stoiber den Seinen nicht so viel vorwerfen. Trotz der aktuellen Ergebnisdelle ist Stoiber optimistisch gestimmt: „Auch wenn der Trend gegen uns spricht, bin ich absolut überzeugt, dass wir in Kürze wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren werden.“



Im Amberger Lager herrscht derweil Freude über die (Blitz-)Tabellenführung: „Es war ein schwieriges, zähes Spiel. Was aber zählt sind die drei Punkte. Wir haben das vierte Spiel in Folge gewonnen und sind zumindest über Nacht Erster. Ein schönes Gefühl. Wir freuen uns über den Sieg und wollen nächste Woche nachlegen“, sagte Sportlicher Leiter Roman Reinhardt nach dem Spiel.