"Zähe Fußballkunst" TuRa Löhne schlägt sich bei der 1:3-Niederlage im Derby beim VfL Mennighüffen selbst. Torwartpatzer leitet Wende ein.

TuRa Löhne hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga beim Derby in Mennighüffen selbst geschlagen und steht nach dieser 1:3 (0:0)-Niederlage beim VfL nach der siebten Niederlage in Folge weiter auf einem Abstiegsplatz. Unglücksrabe bei TuRa war Torwart Pascal Lattig, der kurz nach der 1:0-Führung der Löhner am Fünfmeterraum einen einfachen Ball wieder fallen ließ, so dass Gugo Tamojan auf Mustafa Sandal passte, der aus fünf Metern zum 1:1 (54.) vollendete. Das war die Wende! Dennoch vermochte Mennighüffen spielerisch nicht zu überzeugen – am Ende war es der Torjägerinstinkt von Gugo Tamojan, der mit zwei Treffern die Partie zugunsten des VfL wendete. Mennighüffen feierte den dritten Saisonsieg und verbesserte sich mit zehn Punkten auf Platz elf.