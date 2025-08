Zabergäupokal 2025: Fußballfest zum Jubiläum in Eibensbach

Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum kehrt der Zabergäupokal 2025 nach Eibensbach zurück. Der GSV Eibensbach ist in diesem Jahr Gastgeber des traditionsreichen Turniers und begrüßt zwölf Mannschaften aus dem Zabergäu. Zehn Jahre nach der letzten Ausrichtung auf heimischem Platz übernimmt der Verein erneut die Organisation – und kombiniert sportlichen Ehrgeiz mit geselligem Rahmenprogramm. Vom heutigen Dienstag bis zum Samstag wird in Eibensbach gespielt.

Die Vorrunde beginnt am heutigen Dienstagabend mit vier Begegnungen. Um 18 Uhr trifft der SC Oberes Zabergäu auf den GSV Eibensbach. Zeitgleich beginnt die Partie zwischen dem TGV Dürrenzimmern und der SGM Frauenzimmern/Haberschlacht. Um 19:30 Uhr stehen sich der TSV Pfaffenhofen 1906 und der TSV Güglingen gegenüber, ehe um 19:45 Uhr das Spiel TSV Cleebronn gegen die SGM NordHeimHausen den ersten Turniertag abschließt.

Vier Dreiergruppen, zwölf Teams

Die zwölf teilnehmenden Mannschaften sind auf vier Gruppen verteilt. In der Gruppe 1 spielen die Sportfreunde Stockheim, der SC Oberes Zabergäu und der GSV Eibensbach. Die Gruppe 2 besteht aus dem TGV Dürrenzimmern, Türkgücü Eibensbach sowie der SGM Frauenzimmern/Haberschlacht. Die Gruppe 3 bringt den TSV Güglingen, die SGM Meimsheim/Brackenheim und den TSV Pfaffenhofen 1906 zusammen. In der Gruppe 4 stehen sich der TSV Botenheim, der TSV Cleebronn und die SGM NordHeimHausen gegenüber.

60 Minuten pro Spiel – und nur zwei Vorrundenspiele

Gespielt wird im gesamten Turnier pro Partie 60 Minuten. Jede Mannschaft bestreitet in der Gruppenphase zwei Partien, die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale am Freitag, 8. August. Hier treten die Gruppensieger über Kreuz gegen die Zweitplatzierten anderer Gruppen an.

Finaltag mit vier Spielen am Samstag

Der große Finaltag am Samstag, 9. August, beginnt mit den beiden Halbfinals um 10 Uhr. Das Spiel um Platz drei wird um 15 Uhr ausgetragen. Das Endspiel um den Zabergäupokal 2025 folgt um 16:15 Uhr. Spannung ist garantiert, denn der Modus lässt keine Ausrutscher zu – jeder Fehler kann das Aus bedeuten.

PlayersNight als emotionaler Höhepunkt

Neben dem sportlichen Teil erwartet die Zuschauer und Spieler ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Vor allem die PlayersNight am Freitagabend gilt als Höhepunkt neben dem Rasen.

Jubiläum als perfekter Anlass für ein traditionsreiches Turnier

Für den GSV Eibensbach ist die Ausrichtung des Zabergäupokals zum 100. Vereinsgeburtstag eine besondere Ehre. Die Rückkehr des Turniers nach zehn Jahren Pause als Gastgeber verleiht dem Wettbewerb eine zusätzliche emotionale Note. Mannschaften und Zuschauer dürfen sich auf fünf Tage voller Lokalduelle, Fußballleidenschaft und regionaler Verbundenheit freuen.