Zaalouki kehrt zurück nach Brühl

Der SC Brühl freut sich mit Raschid Zaalouki einen vielseitigen und spielstarken Neuzugang für die neue Saison begrüßen zu können.



Zaalouki ist 22 Jahre alt, ist 1,83m groß und ein technisch versierter Linksfuß. Er wechselt vom Bezirksligisten TSV Düren zurück zum SC Brühl. Er ist im zentralen Mittelfeld ebenso zu Hause wie auf den Flügeln. Der Offensivspieler ist in Brühl kein Unbekannter. Bereits in der Saison 22/23 trug er ein Jahr das Trikot unseres Vereins. Weitere Erfahrungen sammelte er in Sindorf und in der Landesliga bei Kurdistan Düren.



Wir heißen unseren Neuzugang herzlich Willkommen zurück in Brühl und freuen uns auf seine spielerischen Impulse in der neuen Saison.