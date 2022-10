Yves Henkens entscheidet das Kreisduell Ein nicht alltägliches Freistoßtor bringt Schafhausen den 1:0-Sieg gegen Helpenstein im Kreisduell der Landesliga. Der Liganeuling spielt gut mit, steht am Ende aber mit leeren Händen da.

Im zweiten Abschnitt nahm Schafhausen zwar das Heft in die Hand, doch spätestens am Strafraum endeten die Angriffe gegen aufmerksame Helpensteiner, die den Ball nach der Eroberung zu schnell wieder verloren. Nach einer Ecke rettete SV-Torwart Torben Fritzsche gegen Peschel (71.). Vieles deutete auf ein torloses Remis hin. Schafhausen bekam dann etwa 25 Meter vor dem Tor in halb linker Position einen Freistoß zugesprochen. Torben Fritzsche hatte sich am zweiten Pfosten so postiert, dass er die erwartete Flanke hätte abfangen können. Doch er hatte die Rechnung ohne Yves Henkens gemacht. Der Schafhausener Rechtsverteidiger schoss den Ball direkt in die von Fritzsche verlassene Torecke zum 1:0 (77.). Helpenstein versuchte alles, um noch einen Punkt mitzunehmen. Man kam in der Schlussphase zu vielen Freistößen und einigen Eckbällen. Aus guter Position schoss Robin Langer den Freistoß übers Tor (87.), der nächste landete auf den Fäusten von Union-Torwart Carlo Claßen (90.+5).

„Ein Arbeitssieg“, urteilte Union-Coach Jochen Küppers, der in der Pause noch einige Korrekturen vornahm. „Es war ein kampfbetontes Derby, alle haben gefightet“, sagte er. „Eine bittere Niederlage, hier war mehr drin“, meinte Helpensteins Trainer Andre Lehnen, der aber mit dem Engagement seiner Mannschaft zufrieden sein konnte.