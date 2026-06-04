Yverdon sichert sich Aufstieg! Ein 0:0 zum Glück in Luzern

Yverdon lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und sichert sich mit einem 0:0 gegen die bereits geretteten Frauen vom FC Luzern den Aufstieg. Thun muss die Erfahrung machen, dass es nie gut ist in einen letzten Spieltag zu gehen ohne die Sache in den eigenen Füssen zu haben. Auch der tolle 6:1 Auswärtssieg beim FC Sion nützt nichts mehr, die Berner Oberländerinnen müssen nächstes Jahr eine Liga tiefer antreten.
Im Wallis begann das Spiel zwischen dem FC Sion und dem FC Thun vielversprechend für die Gastgeber, als Maria Sanchez Hali in der 15. Minute das 1:0 erzielte. Doch Thun antwortete schnell: Rilana Ueltschi glich in der 30. Minute aus, gefolgt von Céline Schmid, die in der 37. Minute das 1:2 erzielte. Nach der Halbzeit dominierte Thun: Janine Minnig traf in der 49. Minute, gefolgt von Alana Burkhart (73.) und Selina Ueltschi, die innerhalb von nur zwei Minuten gleich zweimal (74., 88.) einnetzte. Das Spiel endete mit einem klaren 1:6 für Thun.
Das Duell zwischen dem bereits geretteten FC Luzern und dem mit einem Punkt geretteten Yverdon Sport FC endete torlos 0:0. Mit diesem Punkt konnten beide Teams den Aufstieg feiern. Somit waren wohl alle der 650 Zuschauer zufrieden und glücklich.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Sion – FC Thun 1:6
FC Sion: Elise Rebord (80. Charlyne Rosset), Léa Gay-Crosier (60. Marine Droz), Matilde Varzea Figueiras, Léa Abadou, Gwenaëlle Zimmermann, Elisa Cardoso, Laetitia Conus, Inès Aymon (46. Sara Rocha Botelho), Morgane Malherbe (80. Eléa Métrailler), Maria Sanchez Hali, Nina Richard (72. Carolina Teixeira Mendes)
FC Thun: Tamara Biedermann, Alana Burkhart, Alisha Heiniger, Lauriane Frei, Shenia Schmid, Lara Colpi, Janine Minnig, Selina Ueltschi, Céline Schmid (78. Rani Müller), Jael Jost, Rilana Ueltschi
Schiedsrichter: Grégoire Lauber
Tore: 1:0 Maria Sanchez Hali (15.), 1:1 Rilana Ueltschi (30.), 1:2 Céline Schmid (37.), 1:3 Janine Minnig (49.), 1:4 Alana Burkhart (73.), 1:5 Selina Ueltschi (74.), 1:6 Selina Ueltschi (88.)
FC Luzern – Yverdon Sport FC 0:0
FC Luzern: Laura Schneider, Lynn Häring, Fiona Sperlich, Lena Wälti (25. Aldiana Amuchie), Michèle Schnider, Chantal Ruf (62. Melissa Rondalli), Jamie Kenel (62. Chiara Schmid), Barbara Reger (78. Bettina Brülhart), Ramona Schallberger, Gentiana Fetaj, Cristina Carp (78. Juliana Müller)
Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Chloé Warpelin, Lucia Tomas Da Silva (85. Frédérique Messomo), Andrea Sierra Larrauri, Zia Girardin, Emeline von Dach (78. Margo Amblard), Elise Boccali (64. Maelle Savoie Poitras), Audrey Remy, Chloé Marie Anne Le Franc, Maeva Sogan (64. Ilona Guede), Michelle Sager (85. Kaia Grande)
Schiedsrichter: Maximilian Zihlmann - Zuschauer: 650
Tore: keine Tore