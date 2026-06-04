Yverdon sichert sich Aufstieg! Ein 0:0 zum Glück in Luzern

Yverdon lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und sichert sich mit einem 0:0 gegen die bereits geretteten Frauen vom FC Luzern den Aufstieg. Thun muss die Erfahrung machen, dass es nie gut ist in einen letzten Spieltag zu gehen ohne die Sache in den eigenen Füssen zu haben. Auch der tolle 6:1 Auswärtssieg beim FC Sion nützt nichts mehr, die Berner Oberländerinnen müssen nächstes Jahr eine Liga tiefer antreten.

Im Wallis begann das Spiel zwischen dem FC Sion und dem FC Thun vielversprechend für die Gastgeber, als Maria Sanchez Hali in der 15. Minute das 1:0 erzielte. Doch Thun antwortete schnell: Rilana Ueltschi glich in der 30. Minute aus, gefolgt von Céline Schmid, die in der 37. Minute das 1:2 erzielte. Nach der Halbzeit dominierte Thun: Janine Minnig traf in der 49. Minute, gefolgt von Alana Burkhart (73.) und Selina Ueltschi, die innerhalb von nur zwei Minuten gleich zweimal (74., 88.) einnetzte. Das Spiel endete mit einem klaren 1:6 für Thun.

Das Duell zwischen dem bereits geretteten FC Luzern und dem mit einem Punkt geretteten Yverdon Sport FC endete torlos 0:0. Mit diesem Punkt konnten beide Teams den Aufstieg feiern. Somit waren wohl alle der 650 Zuschauer zufrieden und glücklich.