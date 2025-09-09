Yverdon nächstes Ausrufezeichen - Wädenswil erster Punkt im Züri-Derby

Yverdon und der FC Wil bleiben weiter verlustpunktfrei an der Spitze. Wil gewinnt gegen den FC Winterthur mit 4:2 und Yverdon lässt Küssnacht mit 5:1 keine Chance. Im Zürcher Derby entführt der FC Wädenswil einen Punkt aus Schlieren. Weiter auf Ihre ersten Punkte warten im Tabellenkeller der FC Oerlikon/Polizei und der FC Solothurn. Zu den Spielen:
Im Spitzenspiel zwischen FC Küssnacht a/R und Yverdon Sport FC dominierten die Gäste aus der Waadt. Ines Khiri brachte die Gäste bereits in der 24. Minute in Führung und erhöhte kurz darauf auf 0:2. Gina Schilliger brachte Küssnacht kurz vor der Pause auf 1:2. Doch Yverdon liess nicht locker: Carina Da Costa Vilela (64.) und Zia Girardin (66.) erhöhten mit einem Doppelschlag auf 1:4. Maelle Savoie Poitras setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute mit dem 1:5. Eine Demonstration der Stärke durch die Gäste aus der Westschweiz. 3 Spiele, 3 Siege und eine Tordifferenz von 14:2 sprechen eine eigene Sprache.
Im Kellerduell zwischen dem FC Solothurn und dem FC Ostermundigen setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Andrea Gretz brachte Ostermundigen in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Noemi Eli in Führung. Nach der Pause glich Flavia von Känel für Solothurn aus (50.). Doch Fatjana Golla sicherte Ostermundigen in der 63. Minute den wichtigen Sieg für den Aufsteiger. Dieser Dreier gibt dem Team von Trainer Raso Luft im Tabellenkeller.
Im Wallis traf der FC Sion am Samstag auf den FC Lugano und entschied das Spiel mit 3:0 klar für sich. Matilde Varzea Figueiras eröffnete bereits in der 6. Minute das Skore. Neuzugang Laura Muller erhöhte, mit ihrem bereits 4. Saisongoal, in der 38. Minute auf 2:0. Die Französin entpuppte sich als sehr gelungener Transfer. In der 77. Minute verwandelte Varzea Figueiras einen Elfmeter und sicherte sich damit ihren Doppelpack. 126 Zuschauer sahen ein überzeugendes Spiel des FC Sion.
Eine weitere gute Leistung zeigten die Frauen des FC Wil gegen den FC Winterthur und gewannen mit 4:2. Mona Gubler gelang in der 13. Minute die frühe Führung für das Heimteam im Derby und netzte auch in der 69. Minute zum 4:1 ein. Dazwischen trafen Victoria Bischof und Sabrina Petriella und erhöhten auf 2:0 und 3:0. Annina Enz verwandelte einen Elfmeter zum 3:1 und erzielte später das 4:2.
Weiter auf die ersten Punkte muss der FC Oerlikon/Polizei warten. Im spannenden Duell gegen Etoile Carouge FC gelang ein perfekter Start. Das erste Tor fiel bereits in der dritten Minute durch Neuzugang Flavia Arpagaus. Doch die Gastgeberinnen antworteten schnell: Marion Lesaffre erzielte in der 16. Minute den Ausgleich. Nur zwölf Minuten später traf Lina Boujar und brachte Carouge mit 2:1 in Front. In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Oerlikonerinnen zurück und Anna Franscini glich in der 70. Minute aus. Es roch nach dem ersten Saisonpunkt. Doch in der 87. Minute war es Ngombo Jeanissy Soares, die den 3:2-Sieg für Carouge sicherte. Unglücklicher Ausgang und eine lange Heimreise für die Frauen aus Züri Nord. Aber eine Leistung, die zu Hoffnung Anlass gibt.
Im Züri-Derby zwischen dem FC Schlieren und dem FC Wädenswil trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Romana Trajkovska brachte Wädenswil in der 34. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Stefanie Raschle glich in der 60. Minute für Schlieren aus, bevor Jessica Berger in der 73. Minute einen herrlich herausgespielten Konter abschloss und die Gäste wieder in Führung brachte. In der Nachspielzeit sorgte der Neuzugang Michela Romeo für den späten Ausgleich per Elfer, nachdem sich die Wädenswiler Defensive ungeschickt angestellt hatte. Da fehlt noch Routine, damit sich die Wädenswilerinnen für Ihre Auftritte auch richtig belohnen.
Die Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Wil – FC Winterthur 4:2
FC Wil: Marcia Bischofberger, Jasmin Frick, Leona Zwyssig, Fanni Pietikäinen, Livia Schneider, Gaja Di Gaetano, Simona Scherrer, Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof, Sabrina Petriella - Trainer: Markus Wanner - Trainer: Alana O'Neill - Trainer: Massimo Simeone
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel, Désirée Meyer, Ella Bösiger, Melanie Huber, Raika Toper Chakir, Annina Enz, Lisa Lampart, Elena Van Niekerk, Sonja Beer - Trainer: Damiano Russo - Trainer: Benzing Pangring
Schiedsrichter: Aleksander Shllaku
Tore: 1:0 Mona Gubler (13.), 2:0 Victoria Bischof (46.), 3:0 Sabrina Petriella (54.), 3:1 Annina Enz (60. Foulelfmeter), 4:1 Mona Gubler (69.), 4:2 Annina Enz (81.)
FC Sion – FC Lugano 3:0
FC Sion: Elise Rebord, Léa Gay-Crosier, Matilde Varzea Figueiras, Giulia Pallicca (61. Emilie Délèze), Maeva Fontannaz (72. Inès Aymon), Laetitia Conus, Laura Muller (61. Gwenaëlle Zimmermann), Morgane Malherbe, Héléna Billerey, Kenza Abidi (80. Leona Kajtazi), Maria Sanchez Hali (80. Sabrina Vieira Oliveira) - Trainer: Eric Cavada - Trainer: Olivier Polo
FC Lugano: Marie Enning, Eleonora Castellani (65. Sabina Di Muro), Giorgia Zanaboni, Leila Bassi (50. Luisa Nascimento Sa), Livia Russo, Melissa Colombo, Antonella Albertini (81. Anna Mochi), Aline Oliva, Anna Crapanzano (80. Michelle Unternährer), Mathilda Andreoli, Lucrezia Sasso - Trainer: Giorgio Fransioli
Schiedsrichter: Gregory Schwegler - Zuschauer: 126
Tore: 1:0 Matilde Varzea Figueiras (6.), 2:0 Laura Muller (38.), 3:0 Matilde Varzea Figueiras (77. Foulelfmeter)
Etoile Carouge FC – FC Oerlikon/Polizei 3:2
Etoile Carouge FC: Cassandra Brenda Moinet, Marina Bonanno (74. Ngombo Jeanissy Soares), Danya Sbai, Gwenael Martinez (85. Stacy Demange), Veronique Recimil Magarinos (84. Cindy Grao), Alexia Burtin, Sanah Ben Mohamed, Lina Boujar (64. Stella Afiouni), Alyssa Grivaz, Marion Lesaffre, Shaina Jean-Louis (74. Kathleen Ngagoumou) - Trainer: Diogo Abade
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama (51. Aslihan Erkol), Melanie Egli (69. Julia Specht), Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus, Selina Zwimpfer, Alissia Milone (88. Lily Zumbühl), Münever Akyol (51. Anna Franscini), Sina Arpagaus, Robine Pérez, Maylis Hurni - Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Trainer: Markus Richei
Schiedsrichter: Nader Jomni
Tore: 0:1 Flavia Arpagaus (3.), 1:1 Marion Lesaffre (16.), 2:1 Lina Boujar (28.), 2:2 Anna Franscini (70.), 3:2 Ngombo Jeanissy Soares (87.)
FC Schlieren – FC Wädenswil 2:2
FC Schlieren: Ramona Erismann, Leah Gächter, Selina Hodel (81. Melisa Demirayak), Aliche Vono Oviedo (61. Melina Metzger), Norah Gächter, Céline Bürgisser, Luana Bonfardin (90. Valerie Spiess), Saranda Hashani (61. Michela Romeo), Celiné Bürgler (62. Anna Davydenko), Anna Geiser, Stefanie Raschle - Trainer: Alessandro Vicedomini
FC Wädenswil: Stephanie Huber, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor, Jessica Morf (85. Svenja Nydegger), Romy Geiger (86. Stela Babic), Jessica Berger (80. Linda Krienbühl), Romana Trajkovska (67. Giulia Cortesi), Iva Caluori, Samira Mächler - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
Schiedsrichter: Erdzan Nuredini
Tore: 0:1 Romana Trajkovska (34.), 1:1 Stefanie Raschle (60.), 1:2 Jessica Berger (73.), 2:2 Michela Romeo (90.+2)
FC Solothurn – FC Ostermundigen 1:2
FC Solothurn: Nora Gioli, Flavia von Känel, Annika Meyer, Sophie Graf, Laura Meister, Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni (46. Sophia Inniger) (82. Shireyaa Thirukumar), Shayen Graf, Julia Zaugg - Trainer: Naomi Bünger
FC Ostermundigen: Lara Pfäffli, Laila Morf, Lia Mischler, Ria Lara Neuhaus, Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner (65. Lavinia Horning), Fatjana Golla (65. Giulia Bellinvia), Noemi Eli, Mara Meier (75. Deborah Messer), Carole Hämmerli, Andrea Gretz (80. Donjeta Likaj) - Trainer: Sandro Raso
Schiedsrichter: Jeremy Kohler - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Andrea Gretz (28.), 1:1 Flavia von Känel (50.), 1:2 Fatjana Golla (63.)
FC Küssnacht a/R – Yverdon Sport FC 1:5
FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler (63. Lia Angelina Ulrich), Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma, Sophie Rolinger, Claudia Lourenco Rodrigues, Nicole Scherrer, Elena Stephan (63. Noemi Mazza), Gina Schilliger (91. Shejla Ganic), Mara Studer (76. Samara Weber) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Frédérique Messomo, Lucia Tomas Da Silva, Zia Girardin (85. Elisa Zeller), Emeline von Dach (64. Carina Da Costa Vilela), Maeva Clemaron, Tanja Bodenmann (77. Maelle Savoie Poitras), Chloé Marie Anne Le Franc, Ilona Guede (77. Elise Boccali), Michelle Sager, Ines Khiri - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Trainer: Blaise Brocard
Schiedsrichter: Hamza Caliskan
Tore: 0:1 Ines Khiri (24.), 0:2 Ines Khiri (33.), 1:2 Gina Schilliger (44.), 1:3 Carina Da Costa Vilela (64.), 1:4 Zia Girardin (66.), 1:5 Maelle Savoie Poitras (88.)