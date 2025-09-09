Yverdon nächstes Ausrufezeichen - Wädenswil erster Punkt im Züri-Derby

Yverdon und der FC Wil bleiben weiter verlustpunktfrei an der Spitze. Wil gewinnt gegen den FC Winterthur mit 4:2 und Yverdon lässt Küssnacht mit 5:1 keine Chance. Im Zürcher Derby entführt der FC Wädenswil einen Punkt aus Schlieren. Weiter auf Ihre ersten Punkte warten im Tabellenkeller der FC Oerlikon/Polizei und der FC Solothurn. Zu den Spielen:

Im Spitzenspiel zwischen FC Küssnacht a/R und Yverdon Sport FC dominierten die Gäste aus der Waadt. Ines Khiri brachte die Gäste bereits in der 24. Minute in Führung und erhöhte kurz darauf auf 0:2. Gina Schilliger brachte Küssnacht kurz vor der Pause auf 1:2. Doch Yverdon liess nicht locker: Carina Da Costa Vilela (64.) und Zia Girardin (66.) erhöhten mit einem Doppelschlag auf 1:4. Maelle Savoie Poitras setzte den Schlusspunkt in der 88. Minute mit dem 1:5. Eine Demonstration der Stärke durch die Gäste aus der Westschweiz. 3 Spiele, 3 Siege und eine Tordifferenz von 14:2 sprechen eine eigene Sprache. Im Kellerduell zwischen dem FC Solothurn und dem FC Ostermundigen setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Andrea Gretz brachte Ostermundigen in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Noemi Eli in Führung. Nach der Pause glich Flavia von Känel für Solothurn aus (50.). Doch Fatjana Golla sicherte Ostermundigen in der 63. Minute den wichtigen Sieg für den Aufsteiger. Dieser Dreier gibt dem Team von Trainer Raso Luft im Tabellenkeller.

Im Wallis traf der FC Sion am Samstag auf den FC Lugano und entschied das Spiel mit 3:0 klar für sich. Matilde Varzea Figueiras eröffnete bereits in der 6. Minute das Skore. Neuzugang Laura Muller erhöhte, mit ihrem bereits 4. Saisongoal, in der 38. Minute auf 2:0. Die Französin entpuppte sich als sehr gelungener Transfer. In der 77. Minute verwandelte Varzea Figueiras einen Elfmeter und sicherte sich damit ihren Doppelpack. 126 Zuschauer sahen ein überzeugendes Spiel des FC Sion. Eine weitere gute Leistung zeigten die Frauen des FC Wil gegen den FC Winterthur und gewannen mit 4:2. Mona Gubler gelang in der 13. Minute die frühe Führung für das Heimteam im Derby und netzte auch in der 69. Minute zum 4:1 ein. Dazwischen trafen Victoria Bischof und Sabrina Petriella und erhöhten auf 2:0 und 3:0. Annina Enz verwandelte einen Elfmeter zum 3:1 und erzielte später das 4:2.