Yverdon gewinnt Spitzenspiel - erster Sieg für Ostermundigen

Yverdon gewinnt den Spitzenkampf gegen den FC Wil mit 3:1. Dörig bringt die Gäste aus Wil noch in Führung, doch Sogan, Da Costa Vilela und Ilona Guede kehren das Spiel bis zur 52. Minute. Eine gute Woche für den FC Schlieren: Gegen den FC Solothurn gelingt am Wochenende ein souveräner Auswärtssieg mit 4:1, am Mittwoch kehrt der FC Schlieren das Spiel gegen den FC Sion nach einem 2:3 Rückstand zur Halbzeit noch zu einem 5:3 Sieg. Somit ist der FC Schlieren wieder erster Verfolger des Spitzenduos. Im unteren Teil der Tabelle entwickelt sich der FC Oerlikon zum Eichhörnchen: Dem 2:2 in Winterthur folgt ein 0:0 in Lugano. Zu den Spielen:

Im Spitzenspiel zwischen Yverdon Sport FC und FC Wil in der Frauen Nationalliga B setzte sich das Heimteam durch. Die Gäste aus Wil gingen früh in Führung: Fabienne Dörig traf bereits in der 2. Minute zum 0:1. Yverdon ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich in der 32. Minute durch Maeva Sogan aus. Kurz vor der Halbzeit brachte Carina Da Costa Vilela Yverdon zum ersten Mal in Führung. Nach der Pause erhöhte Ilona Guede in der 52. Minute auf 3:1 und sicherte den verdienten Sieg für Yverdon vor 418 Zuschauern.

Keine Blösse gab sich der FC Küssnacht a/R beim Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Solothurn. Sie setzten sich 2:0 durch. Nicole Scherrer brachte Küssnacht in der 58. Minute in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Gina Schilliger auf 2:0 und sicherte den verdienten Sieg.

Torlos endet das Spiel zwischen dem FC Lugano und der FC Oerlikon/Polizei. Für die Zürcherinnen ist es nach drei Niederlagen zum Saisonstart das dritte Unentschieden ensuite. Ein weiterer Punkt für das in der Sommerpause heftig durchgeschüttelte Team.

Torreiches Spiel zwischen dem FC Schlieren und FC Sion. Stefanie Raschle eröffnete in der 9. Minute das Skore für Schlieren, doch Sion konterte schnell. Matilde Varzea Figueiras verwandelte einen Elfmeter zum 1:1, gefolgt von Maria Sanchez Halis Führungstreffer. Chantal Rochat glich kurz darauf aus, bevor Inès Aymon Sion erneut in Führung brachte. So ging der FC Sion mit einer 3:2 Führung in die Pause. Leah Gächter sorgte in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich, und Rochat sowie Raschle sicherten mit ihren Toren den 5:3-Sieg für Schlieren.

Im Spiel zwischen dem FC Ostermundigen und Etoile Carouge FC dominierte die Heimmannschaft und gewann mit 4:0. Noemi Eli eröffnete in der 10. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Lavinia Horning. Nur fünf Minuten später erhöhte sie auf 2:0, erneut assistiert von Andrea Gretz. Nach der Pause traf Andrea Gretz in der 52. Minute selbst zum 3:0, nachdem Lara Friederich den Ball ideal vorbereitet hatte. Den Schlusspunkt setzte Fatjana Golla in der 64. Minute mit einem Kopfballtor. Schiedsrichter Ali Ahmadi leitete das Spiel vor 120 Zuschauern souverän.

5. Spieltag

Der FC Wil traf auf den FC Ostermundigen und siegte mit 5:2. Die Bernerinnen konnten zum Start zwei Mal ausgleichen. Ardita Iseni eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, bevor Andrea Gretz für Ostermundigen umgehend ausglich. Victoria Bischof brachte Wil erneut in Führung, doch Donjeta Likaj glich in der 29. Minute wieder aus. Ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeit sorgte dann für die Entscheidung. Iseni traf zum 3:2, gefolgt von einem unglücklichen Eigentor von Saijai Jitlamai - innert 5 Minuten stand es plötzlich 4:2. Von diesem Schock erhölen sich die Bernerinnen nicht mehr - im Gegenteil - Jennifer Wyss setzte in der 52. Minute den Schlusspunkt zum 5:2

Im Duell zwischen Etoile Carouge FC und FC Lugano setzten sich die Gastgeberinnen mit 2:0 durch. Stacy Demange brachte Carouge in der 69. Minute mit einem präzisen Freistoß in Führung. In der 84. Minute erhöhte Shaina Jean-Louis nach einem starken Konter auf 2:0 und sicherte den verdienten Sieg.

In einem spannenden Duell trennten sich der FC Oerlikon/Polizei und der FC Winterthur mit 2:2. Ein guter Punkt für die Frauen aus Zürich Nord. Amanda Sigrist - der Neuzuzug vom FCZ erzielte in der 6. Minute das 1:0 für Winterthur. Doch nur eine Minute später glich Flavia Arpagaus - die bei Zürisee United heftig vermisst wird - für Oerlikon aus. In der zweiten Halbzeit brachte Münever Akyol die Gastgeber in der 60. Minute überraschend in Führung. Larissa Weber sicherte in der 69. Minute den Punkt für Winterthur mit dem Ausgleich.

Das Schlusslicht aus Solothurn empfing den FC Schlieren und hatte gegen die starken Gäste keine Chance. Stefanie Raschle eröffnete in der 52. Minute das Spiel und netzte gleich vier Minuten später erneut ein. Aliya Arrigoni sorgte in der 63. Minute für den Anschluss. Doch Davydenko (89.) und Raschle (90.+3) machten den Deckel drauf und sicherten den Sieg für Schlieren. Ein toller Auftritt von Stefanie Raschle, dem Neuzuzug aus Rapperswil.

Im Wallis erlebten die Zuschauer ein torreiches Duell zwischen FC Sion und Yverdon Sport FC. In der 4. Minute eröffnete Ines Khiri das Scoring für Yverdon. Nur neun Minuten später erhöhte sie auf 0:2. Maria Sanchez Hali brachte Sion in der 15. Minute zurück ins Spiel (1:2). Doch Yverdon antwortete prompt: Ilona Guede und Khiri erhöhten auf 1:4, bevor Khiri mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:5 stellte. Nach der Pause traf Carina Da Costa Vilela zum 1:6, gefolgt von Maelle Savoie Poitras, die das Endergebnis auf 1:7 stellte.

Überzeugender Auftritt des FC Küssnacht a/R beim 5:1-Heimsieg gegen den FC Wädenswil. Gina Schilliger eröffnete bereits in der 2. Minute das Torfestival. Mara Studer brillierte mit einem Tor aus grosser Distanz in der 31. Minute, gefolgt von einem weiteren Hammer nur drei Minuten später. Da war wohl eine Menge Spinat auf dem Menuplan bei Mara Studer in den letzten Tagen. Vor der Pause erhöhte sie auf 4:0 und verbucht einen klassischen Hattrick - schön aufgelegt von Nicole Scherrer. Schilliger setzte in der 61. Minute den Schlusspunkt für Küssnacht, bevor Romy Geiger in der 62. Minute den Ehrentreffer für Wädenswil erzielte.

Zahlen und Fakten zum 6. Spieltag

FC Lugano – FC Oerlikon/Polizei 0:0

FC Lugano: Marie Enning, Giorgia Zanaboni, Livia Russo, Melissa Colombo, Michelle Gigante (88. Eleonora Castellani), Antonella Albertini, Sabina Di Muro, Aline Oliva (69. Mathilda Andreoli), Anna Crapanzano, Lucrezia Sasso, Luisa Nascimento Sa - Trainer: Giorgio Fransioli - Trainer: Alessio Colombo

FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Julia Specht, Emilly Sidaine, Flavia Arpagaus, Selina Zwimpfer, Alissia Milone (63. Aslihan Erkol), Münever Akyol, Anna Franscini, Sina Arpagaus, Robine Pérez (62. Leoni Staub), Maylis Hurni - Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Trainer: Markus Richei

Schiedsrichter: Philip Aarskog

Tore: keine Tore



Yverdon Sport FC – FC Wil 3:1

Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Chloé Warpelin, Lucia Tomas Da Silva (71. Frédérique Messomo), Zia Girardin, Emeline von Dach (86. Elise Boccali), Maeva Clemaron, Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela, Ilona Guede (86. Marie Dumas), Maeva Sogan (71. Maelle Savoie Poitras), Michelle Sager - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Trainer: Blaise Brocard

FC Wil: Marcia Bischofberger, Jasmin Frick (63. Sahra Böhi), Leona Zwyssig, Jasmin Colombo, Gaja Di Gaetano (70. Carla Martin), Julia Kressig (70. Simona Scherrer), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof, Fabienne Dörig, Ardita Iseni (55. Sabrina Petriella) - Trainer: Markus Wanner - Trainer: Alana O'Neill - Trainer: Massimo Simeone

Schiedsrichter: Patricia Moser - Zuschauer: 418

Tore: 0:1 Fabienne Dörig (2.), 1:1 Maeva Sogan (32.), 2:1 Carina Da Costa Vilela (40.), 3:1 Ilona Guede (52.)



FC Küssnacht a/R – FC Solothurn 2:0

FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler, Vivienne Steiner, Corinne Troxler (58. Julia Pirker), Veronika Suma, Claudia Lourenco Rodrigues, Samara Weber (76. Noemi Mazza), Nicole Scherrer, Elena Stephan (88. Chiara Waibel), Gina Schilliger (89. Shejla Ganic), Mara Studer (76. Silja Ulrich) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel

FC Solothurn: Marina Güggi, Flavia von Känel, Sophie Graf, Laura Meister, Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni (68. Anja Gust), Jennifer Mitrasch, Julia Zaugg, Sheilyn Graf, Emilia Braun, Nara Jegerlehner - Trainer: Naomi Bünger

Schiedsrichter: Désirée Kneubühl

Tore: 1:0 Nicole Scherrer (58.), 2:0 Gina Schilliger (65.)



FC Schlieren – FC Sion 5:3

FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Aliche Vono Oviedo, Céline Bürgisser, Sofia Dietrich, Luana Bonfardin, Kathrin Rohr (84. Anna Geiser), Chantal Rochat (73. Melina Metzger), Saranda Hashani, Celiné Bürgler (64. Norah Gächter), Stefanie Raschle (84. Luisa Gisler) - Trainer: Alessandro Vicedomini - Trainer: Antonino De Marco

FC Sion: Elise Rebord, Sara Rocha Botelho, Matilde Varzea Figueiras, Laetitia Conus (69. Léa Gay-Crosier), Inès Aymon, Laura Muller, Morgane Malherbe (80. Leona Kajtazi), Héléna Billerey, Kenza Abidi (66. Maeva Fontannaz), Emilie Délèze, Maria Sanchez Hali - Trainer: Eric Cavada - Trainer: Olivier Polo

Schiedsrichter: Andreas Golder - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Stefanie Raschle (9.), 1:1 Matilde Varzea Figueiras (14. Foulelfmeter), 1:2 Maria Sanchez Hali (21.), 2:2 Chantal Rochat (23.), 2:3 Inès Aymon (31.), 3:3 Leah Gächter (53.), 4:3 Chantal Rochat (56.), 5:3 Stefanie Raschle (65.)



FC Ostermundigen – Etoile Carouge FC 4:0

FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig, Laila Morf, Ria Lara Neuhaus (72. Mara Meier), Lavinia Horning, Fatjana Golla (67. Deborah Messer), Noemi Eli (72. Donjeta Likaj), Carole Hämmerli, Roberta Guggenbühl, Lara Friederich, Andrea Gretz (78. Giulia Bellinvia) - Trainer: Sandro Raso

Etoile Carouge FC: Marina Bonanno (46. Lina Boujar), Danya Sbai, Gwenael Martinez, Sanah Ben Mohamed (60. Mélina Charon), Stacy Demange, Cindy Grao, Alyssa Grivaz, Ngombo Jeanissy Soares, Marion Lesaffre, Emilie Fortis, Kathleen Ngagoumou (46. Jessica Ferrari) - Trainer: Diogo Abade

Schiedsrichter: Ali Ahmadi - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Noemi Eli (10.), 2:0 Noemi Eli (15.), 3:0 Andrea Gretz (52.), 4:0 Fatjana Golla (64.)

Zahlen und Fakten zum 5. Spieltag

FC Wil – FC Ostermundigen 5:2

FC Wil: Marcia Bischofberger, Jasmin Frick (55. Fabienne Dörig), Leona Zwyssig, Jasmin Colombo, Gaja Di Gaetano, Simona Scherrer (46. Carla Martin), Julia Kressig (77. Fanni Pietikäinen), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof (77. Sahra Böhi), Ardita Iseni (55. Sabrina Petriella) - Trainer: Markus Wanner

FC Ostermundigen: Lara Pfäffli, Laura Aellig (71. Ria Lara Neuhaus), Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner (46. Lavinia Horning), Noemi Eli, Deborah Messer, Mara Meier (60. Fatjana Golla), Carole Hämmerli (60. Lara Friederich), Roberta Guggenbühl, Andrea Gretz, Donjeta Likaj (71. Giulia Bellinvia) - Trainer: Sandro Raso

Schiedsrichter: Désirée Kneubühl - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Ardita Iseni (10.), 1:1 Andrea Gretz (11.), 2:1 Victoria Bischof (19.), 2:2 Donjeta Likaj (29.), 3:2 Ardita Iseni (40.), 4:2 Saijai Jitlamai (44. Eigentor), 5:2 Jennifer Wyss (52.)



Etoile Carouge FC – FC Lugano 2:0

Etoile Carouge FC: Cassandra Brenda Moinet, Marina Bonanno (66. Jessica Ferrari), Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos, Sanah Ben Mohamed, Stacy Demange, Cindy Grao (66. Shaina Jean-Louis), Lina Boujar (59. Ngombo Jeanissy Soares), Alyssa Grivaz, Marion Lesaffre, Kathleen Ngagoumou (60. Stella Afiouni) - Trainer: Diogo Abade

FC Lugano: Chiara Audrino, Eleonora Castellani (27. Sara Di Mauro), Giorgia Zanaboni, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini (77. Anna Mochi), Sabina Di Muro, Anna Crapanzano, Mathilda Andreoli, Lucrezia Sasso (77. Aline Oliva), Luisa Nascimento Sa - Trainer: Giorgio Fransioli

Schiedsrichter: Luana Sortino

Tore: 1:0 Stacy Demange (69.), 2:0 Shaina Jean-Louis (84.)



FC Oerlikon/Polizei – FC Winterthur 2:2

FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Manar Benslama (22. Aslihan Erkol), Julia Specht, Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus, Lily Zumbühl (46. Deborah Bäcker), Münever Akyol (71. Leoni Staub), Anna Franscini, Sina Arpagaus, Robine Pérez, Maylis Hurni - Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Trainer: Markus Richei

FC Winterthur: Cheyenne Voit, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel (46. Kim La Bella), Ella Bösiger, Sara Murbach, Melanie Huber, Annina Enz, Elena Van Niekerk (87. Cinderella Fuchs), Sonja Beer (94. Meiffy Sol Bufalini), Arianita Sallauka (46. Larissa Weber), Amanda Sigrist - Trainer: Damiano Russo - Trainer: Benzing Pangring

Schiedsrichter: Marcel Lauber

Tore: 0:1 Amanda Sigrist (6.), 1:1 Flavia Arpagaus (7.), 2:1 Münever Akyol (60.), 2:2 Larissa Weber (69.)



FC Solothurn – FC Schlieren 1:4

FC Solothurn: Sophia Inniger, Flavia von Känel (65. Shireyaa Thirukumar), Sophie Graf, Selin Wegmüller (80. Anja Gust), Aliya Arrigoni (65. Déanne Schluchter), Jennifer Mitrasch, Alexandra Ruggle, Julia Zaugg (46. Julia Steiner), Emilia Braun, Loelie Fior (80. Kawtar Boukhris), Nara Jegerlehner - Trainer: Naomi Bünger

FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter (69. Adriana Bösiger), Selina Hodel, Norah Gächter, Sofia Dietrich, Luana Bonfardin (52. Stefanie Raschle), Chantal Rochat (68. Aliche Vono Oviedo), Saranda Hashani, Anna Geiser (79. Céline Bürgisser), Anja Michel (57. Anna Davydenko), Melina Metzger - Trainer: Alessandro Vicedomini

Schiedsrichter: Carmen Aeberhardt

Tore: 0:1 Stefanie Raschle (52.), 0:2 Stefanie Raschle (56.), 1:2 Aliya Arrigoni (63.), 1:3 Anna Davydenko (89.), 1:4 Stefanie Raschle (90.+3)



FC Küssnacht a/R – FC Wädenswil 5:1

FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler (67. Veronika Suma), Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Sophie Rolinger, Claudia Lourenco Rodrigues, Tabea Donauer (46. Samara Weber), Nicole Scherrer (76. Shejla Ganic), Elena Stephan, Gina Schilliger (67. Silja Ulrich), Mara Studer (82. Chiara Waibel) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel

FC Wädenswil: Nubia Rispoli, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Jessica Morf, Romy Geiger, Jessica Berger, Iva Caluori (55. Saya Erni), Clara Henricsson, Tove Näslund (46. Linda Krienbühl), Chiara Rauso - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer

Schiedsrichter: Alessandro Ferri - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Gina Schilliger (2.), 2:0 Mara Studer (31.), 3:0 Mara Studer (34.), 4:0 Mara Studer (42.), 5:0 Gina Schilliger (61.), 5:1 Romy Geiger (62.)



FC Sion – Yverdon Sport FC 1:7

FC Sion: Elise Rebord, Léa Gay-Crosier, Giulia Pallicca, Maeva Fontannaz, Laetitia Conus, Inès Aymon, Laura Muller, Morgane Malherbe, Kenza Abidi, Aleksandra Yaneva, Maria Sanchez Hali - Trainer: Eric Cavada - Trainer: Olivier Polo

Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Chloé Warpelin, Lucia Tomas Da Silva, Zia Girardin, Elise Boccali, Maeva Clemaron, Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela, Ilona Guede, Michelle Sager, Ines Khiri - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala

Schiedsrichter: Yanis Hmich

Tore: 0:1 Ines Khiri (4.), 0:2 Ines Khiri (13.), 1:2 Maria Sanchez Hali (15.), 1:3 Ilona Guede (38.), 1:4 Ines Khiri (40.), 1:5 Ines Khiri (45.+2 Foulelfmeter), 1:6 Carina Da Costa Vilela (48.), 1:7 Maelle Savoie Poitras (74.)