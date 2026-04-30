Yverdon gewinnt in Thun - Sion in Luzern ohne Chance

Am ersten Spieltag trafen die Teams der Women's Superleague auf einen Vertreter der NLB. Hierbei gab sich der FC Luzern gegen den FC Sion keine Blösse und gewann 3:0. Auch für den FC Thun sah es bis zur Halbzeit gut aus. Hamidi traf doppelt zur 2:0 Führung. Doch in der zweiten Halbzeit reagierten die B-Ligistinnen bockstark und drehten die Partie im Berner Oberland mit 4 Treffern in der letzten halben Stunde. 4:2 hiess es am Schluss - ein arger Dämpfer für die Oberklassigen.

Der FC Luzern feierte einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Sion in der Startrunde der Abstiegsspiele der Frauen-NLA. Gentiana Fetaj eröffnete in der 37. Minute das Skore. Nur fünf Minuten später erhöhte Liel Rickenbach auf 2:0. Jamie Kenel setzte in der 62. Minute den Schlusspunkt und sicherte den klaren Sieg und einen wichtigen Dreier für die Innerschweizerinnen.

Im anderen Spiel kommt es gleich zum ersten Aussenseitersieg. Der B-Ligist aus Yverdon setzte sich mit 4:2 gegen den FC Thun durch. Mimoza Hamidi brachte die Gastgeber früh standesgemäss mit einem Doppelpack in Führung (4., 30.). Doch Yverdon antwortete in der zweiten Halbzeit stark: Michelle Sager (63.) und Ines Khiri (74.) glichen aus. Chloé Warpelin (84.) und Le Franc (87.) sicherten den Sieg für Yverdon.