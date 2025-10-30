Yverdon deklassiert Lugano - Ostermundigen siegt im Aufsteigerduell

Kein Erbarmen zeigt Tabellenführer Yverdon beim Duell gegen den FC Lugano. Gleich mit 8:0 setzten sich die Frauen aus der Waadt durch. Im Zürcher Verfolgerduell setzte sich der FC Winterthur in Schlieren mit 2:0 durch und sorgt dafür, dass der zweite Platz wieder hart umkämpft wird. In diesem Kampf weiter dabei ist der FC Küssnacht, der gegen den FC Oerlikon/Polizei mit 2:1 die Oberhand behielt und der FC Wil, die beim FC Sion eine Punkt holen. Im Tabellenkeller kann sich der FC Ostermundigen ein wenig Luft verschaffen. Sie gewinnen das Duell der Aufsteiger mit 2:0 beim FC Wädenswil.

In der Waadt erlebten 250 Zuschauer ein beeindruckendes Spektakel, als Yverdon Sport FC den FC Lugano mit 8:0 besiegte. Bereits in der 5. Minute eröffnete Ilona Guede den Torreigen, gefolgt von Maeva Sogan in der 7. Minute. Andrea Sierra Larrauri erhöhte auf 3:0 (17.), bevor Guede in der 24. und 34. Minute ihren zweiten und dritten persönlichen Treffer erzielte. Carina Da Costa Vilela traf in der 26. Minute, sodass in der Halbzeit mit 6:0 die Messe bereits gelesen war. In der zweiten Halbzeit wurden ein paar Gänge runter geschaltet. Dennoch erhöhten Maeva Clemaron in der 60. und 66. Minute zum 8:0 Endstand. Ein dominantes Spiel der Gastgeber! Im Spiel der beiden Aufsteigerinnen zwischen dem FC Wädenswil und dem FC Ostermundigen setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. In der 34. Minute erzielte Mara Meier das erste Tor nach einer präzisen Vorlage von Laura Aellig. In der 76. Minute erhöhte Roberta Guggenbühl, die von Meier bedient wurde, auf 2:0. Trotz Bemühungen der Wädenswilerinnen blieb der Anschlusstreffer aus.

Im Duell zwischen dem FC Schlieren und dem FC Winterthur setzten sich die Gäste klar mit 2:0 durch. Amanda Sigrist eröffnete in der 15. Minute das Skore. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Elena Van Niekerk nach einer feinen Vorlage von Raika Toper Chakir auf 2:0. Trotz weiterer Bemühungen der Gastgeber blieb das Ergebnis bis zum Schluss bestehen. Im Spiel der Frauen Nationalliga B zwischen dem FC Solothurn und Etoile Carouge FC gab es nur ein entscheidendes Tor. In der 72. Minute war Ngombo Jeanissy Soares die Matchwinnerin für Etoile Carouge FC. Trotz intensiver Bemühungen konnte Solothurn nicht ausgleichen und verpasste den ersten Punktgewinn in dieser Saison nur knapp.