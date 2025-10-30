Yverdon deklassiert Lugano - Ostermundigen siegt im Aufsteigerduell

Kein Erbarmen zeigt Tabellenführer Yverdon beim Duell gegen den FC Lugano. Gleich mit 8:0 setzten sich die Frauen aus der Waadt durch. Im Zürcher Verfolgerduell setzte sich der FC Winterthur in Schlieren mit 2:0 durch und sorgt dafür, dass der zweite Platz wieder hart umkämpft wird. In diesem Kampf weiter dabei ist der FC Küssnacht, der gegen den FC Oerlikon/Polizei mit 2:1 die Oberhand behielt und der FC Wil, die beim FC Sion eine Punkt holen.
Im Tabellenkeller kann sich der FC Ostermundigen ein wenig Luft verschaffen. Sie gewinnen das Duell der Aufsteiger mit 2:0 beim FC Wädenswil.
In der Waadt erlebten 250 Zuschauer ein beeindruckendes Spektakel, als Yverdon Sport FC den FC Lugano mit 8:0 besiegte. Bereits in der 5. Minute eröffnete Ilona Guede den Torreigen, gefolgt von Maeva Sogan in der 7. Minute. Andrea Sierra Larrauri erhöhte auf 3:0 (17.), bevor Guede in der 24. und 34. Minute ihren zweiten und dritten persönlichen Treffer erzielte. Carina Da Costa Vilela traf in der 26. Minute, sodass in der Halbzeit mit 6:0 die Messe bereits gelesen war. In der zweiten Halbzeit wurden ein paar Gänge runter geschaltet. Dennoch erhöhten Maeva Clemaron in der 60. und 66. Minute zum 8:0 Endstand. Ein dominantes Spiel der Gastgeber!
Im Spiel der beiden Aufsteigerinnen zwischen dem FC Wädenswil und dem FC Ostermundigen setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. In der 34. Minute erzielte Mara Meier das erste Tor nach einer präzisen Vorlage von Laura Aellig. In der 76. Minute erhöhte Roberta Guggenbühl, die von Meier bedient wurde, auf 2:0. Trotz Bemühungen der Wädenswilerinnen blieb der Anschlusstreffer aus.
Im Duell zwischen dem FC Schlieren und dem FC Winterthur setzten sich die Gäste klar mit 2:0 durch. Amanda Sigrist eröffnete in der 15. Minute das Skore. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Elena Van Niekerk nach einer feinen Vorlage von Raika Toper Chakir auf 2:0. Trotz weiterer Bemühungen der Gastgeber blieb das Ergebnis bis zum Schluss bestehen.
Im Spiel der Frauen Nationalliga B zwischen dem FC Solothurn und Etoile Carouge FC gab es nur ein entscheidendes Tor. In der 72. Minute war Ngombo Jeanissy Soares die Matchwinnerin für Etoile Carouge FC. Trotz intensiver Bemühungen konnte Solothurn nicht ausgleichen und verpasste den ersten Punktgewinn in dieser Saison nur knapp.
Torlos endet das Spiel zwischen dem FC Sion und dem FC Wil. Beide Teams zeigten engagierte Leistungen, doch die Defensiven dominierten das Spiel. Die Ostschweizerinnen hätten mit einem Sieg zum FC Schlieren auf Platz 2 aufschliessen können.
Der FC Küssnacht a/R gewinnt gegen den FC Oerlikon/Polizei mit 2:1. Sophie Rolinger eröffnete in der 50. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Mara Studer das Skore. Gina Schilliger erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, nachdem sie von Vivienne Steiner ideal bedient wurde. Maylis Hurni verkürzte in der 72. Minute für Oerlikon, doch der FC Küssnacht brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten Sieg vor 60 Zuschauern in Luterbach.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Wädenswil – FC Ostermundigen 0:2
FC Wädenswil: Sara Ziegler, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber (85. Stela Babic), Manon Camor, Jessica Morf, Romy Geiger (79. Linda Krienbühl), Jessica Berger (60. Chiara Rauso), Giulia Cortesi (79. Tove Näslund), Anna Lisa Löser (79. Saya Erni), Samira Mächler - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
FC Ostermundigen: Joelle Zellweger, Laura Aellig, Lia Mischler, Saijai Jitlamai, Lavinia Horning (46. Deborah Messer), Noemi Eli (61. Carole Hämmerli), Mara Meier (82. Ria Lara Neuhaus), Roberta Guggenbühl, Lara Friederich, Andrea Gretz (61. Fatjana Golla), Donjeta Likaj - Trainer: Sandro Raso - Co-Trainer: Marco Küng
Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Mara Meier (34.), 0:2 Roberta Guggenbühl (76.)
Yverdon Sport FC – FC Lugano 8:0
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Chloé Warpelin (78. Elisa Zeller), Lucia Tomas Da Silva, Zia Girardin, Elise Boccali (66. Emeline von Dach), Maeva Clemaron, Chloé Marie Anne Le Franc (66. Maelle Savoie Poitras), Carina Da Costa Vilela (66. Sara Velkova), Ilona Guede, Maeva Sogan, Andrea Sierra Larrauri - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Co-Trainer: Blaise Brocard
FC Lugano: Marie Enning, Giorgia Zanaboni, Michelle Unternährer (65. Sara Di Mauro), Livia Russo (75. Lara Milosavljevic), Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini (52. Leila Bassi), Aline Oliva, Anna Crapanzano, Lucrezia Sasso, Luisa Nascimento Sa - Co-Trainer: Alessio Colombo
Schiedsrichter: Damien Gaudard - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Ilona Guede (5.), 2:0 Maeva Sogan (7.), 3:0 Andrea Sierra Larrauri (17.), 4:0 Ilona Guede (24.), 5:0 Carina Da Costa Vilela (26.), 6:0 Ilona Guede (34.), 7:0 Maeva Clemaron (60.), 8:0 Maeva Clemaron (66.)
FC Schlieren – FC Winterthur 0:2
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Selina Hodel, Norah Gächter, Céline Bürgisser (75. Anja Michel), Luana Bonfardin, Chantal Rochat (75. Celiné Bürgler), Saranda Hashani, Anna Geiser (74. Aliche Vono Oviedo), Valerie Spiess (61. Melina Metzger), Stefanie Raschle - Trainer: Alessandro Vicedomini - Co-Trainer: Antonino De Marco
FC Winterthur: Romina Furrer, Jamie Lee Von Allmen, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel, Désirée Meyer, Melanie Huber, Raika Toper Chakir (65. Arianita Sallauka), Annina Enz, Elena Van Niekerk (80. Sonja Beer), Meiffy Sol Bufalini (64. Lisa Lampart), Amanda Sigrist - Co-Trainer: Damiano Russo - Co-Trainer: Benzing Pangring
Schiedsrichter: Marco Zehnder
Tore: 0:1 Amanda Sigrist (15.), 0:2 Elena Van Niekerk (34.)
FC Solothurn – Etoile Carouge FC 0:1
FC Solothurn: Nora Gioli, Sophia Inniger, Laura Meister, Nora Bah, Selin Wegmüller, Aliya Arrigoni (75. Anja Gust), Jennifer Mitrasch, Moana Flurina Jost Vuono (45. Shayen Graf), Julia Zaugg, Adisa Qaja (53. Annika Meyer), Nara Jegerlehner - Trainer: Jassem Samir
Etoile Carouge FC: Marina Bonanno (67. Laura Rosset), Cintia Isabel Lopes Ferreira (45. Stacy Demange), Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos, Cindy Grao, Lina Boujar (60. Kathleen Ngagoumou), Alyssa Grivaz, Ngombo Jeanissy Soares, Léna Antonio, Marion Lesaffre, Emilie Fortis - Trainer: Diogo Abade
Schiedsrichter: Leandro Lehner
Tore: 0:1 Ngombo Jeanissy Soares (72.)
FC Sion – FC Wil 0:0
FC Sion: Elise Rebord, Sara Rocha Botelho, Matilde Varzea Figueiras, Leona Kajtazi, Maeva Fontannaz, Laetitia Conus, Inès Aymon, Morgane Malherbe, Kenza Abidi, Emilie Délèze, Maria Sanchez Hali - Trainer: Eric Cavada - Co-Trainer: Olivier Polo
FC Wil: Marcia Bischofberger, Leona Zwyssig, Fanni Pietikäinen, Livia Schneider, Carla Martin, Gaja Di Gaetano, Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof, Fabienne Dörig, Sabrina Petriella - Trainer: Markus Wanner - Co-Trainer: Alana O'Neill - Co-Trainer: Massimo Simeone
Schiedsrichter: Emilie Aubry
Tore: keine Tore
FC Küssnacht a/R – FC Oerlikon/Polizei 2:1
FC Küssnacht a/R: Lina Mil, Luana Hongler, Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma (71. Shejla Ganic), Sophie Rolinger, Claudia Lourenco Rodrigues, Tabea Donauer (46. Noemi Mazza), Nicole Scherrer, Gina Schilliger, Mara Studer (90. Silja Ulrich) - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
FC Oerlikon/Polizei: Lucia Zuberbühler, Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus, Selina Zwimpfer, Lily Zumbühl (84. Julia Specht), Alissia Milone (84. Melanie Egli), Münever Akyol, Aslihan Erkol (57. Leoni Staub), Sina Arpagaus, Robine Pérez (71. Manar Benslama), Maylis Hurni - Co-Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Co-Trainer: Markus Richei
Schiedsrichter: Jean Carlos Peres dos Santos - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Sophie Rolinger (50.), 2:0 Gina Schilliger (67.), 2:1 Maylis Hurni (72.)