Yuta Inoue kommt zum KFC – You wechselt nach Schermbeck Yuta Ions schließt sich wie zu erwarten dem KFC Uerdingen an. von Marvin Wibbeke · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Yuta Inoue wechselt zum KFC Uerdingen – Foto: Yannis Dreimann, Markus Becker

Es gibt Transfermeldungen, die komplett überraschend verkündet werden. Dazu zählt die Verpflichtung von Yuta Inoue, die jüngst vom KFC Uerdingen publik gemacht wurde, sicher nicht. Schon im Frühjahr gab es Gerüchte, dass der Stürmer vom Liga-Konkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler an die Grotenburg wechseln soll. Auch unsere Redaktion hatte berichtet. Äußern wollte sich der KFC damals auf Anfrage nicht, erst wenn die „Tinte trocken“ sei, wolle man Zugänge bekannt geben. Das ist nun der Fall, der Japaner kommt mit einer Empfehlung von acht Toren und drei Assists in 28 Spielen.

Künftig soll Inoue den Gegner Probleme bereiten „Yuta ist uns schon im Hinspiel beim 1:1 in Jüchen aufgefallen, als er unsere Defensive vor gehörige Probleme gestellt hat. Er ist ein quirliger Stürmer, der auch mal auf den Flügel ausweichen kann. Er hatte bei einem Aufsteiger eine vernünftige Tor-Quote. Auch in Bremen konnte er sich mehrfach als Torschütze auszeichnen“, wird KFC-Coach Julian Stöhr in der Vereinsmeldung zitiert. Beim Rückspiel am abschließenden Spieltag war er nicht dabei. Inoue war zuvor aus Bremen an den Niederrhein gekommen. Im Januar 2024 wechselte er von Kobe FC (fünfte Liga in Japan) zu Union Bremen und kam in der Oberliga Bremen in zwei Saisons 38-mal zum Einsatz, erzielte 21 Tore. Nun möchte er für den KFC auf Torejagd gehen – und hat große Ziele. „Ich freue mich sehr, für so einen traditionsreichen Verein zu spielen und gemeinsam mit der Mannschaft zu kämpfen. Ich möchte mit dem KFC den Aufstieg in die Regionalliga schaffen“, sagt er.