Yunus Malli trifft: Mainz II bleibt oben dran, Alzenau geht leer aus

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Vor 5723 Zuschauern erlebten die Kickers Offenbach einen herben Rückschlag. Das Spiel begann für die Gastgeber unglücklich, als Loris Maier bereits in der 14. Minute das 0:1 für die SG Sonnenhof Großaspach markierte. Zwar gelang Ron Berlinski in der 28. Minute der Ausgleich zum 1:1, doch die Emotionen kochten im zweiten Durchgang über. Nach der Roten Karte gegen Kristjan Arh Cesen in der 59. Minute geriet Offenbach in Unterzahl entscheidend ins Hintertreffen. Michael Kleinschrodt erzielte in der 66. Minute die erneute Führung zum 1:2, bevor Volkan Celiktas in der 70. Minute mit dem 1:3 den Endstand herstellte. Großaspach rückt damit bis auf zwei Zähler an die Tabellenspitze heran. ---

727 Zuschauer sahen eine dominante Vorstellung der Gäste. Frederik Schumann brachte den FC 08 Homburg in der 16. Minute mit 0:1 in Führung. Der TSV Steinbach Haiger reagierte jedoch prompt und glich durch Maximilian Pronichev in der 19. Minute zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel übernahm Homburg wieder das Kommando: Markus Mendler traf in der 47. Minute zum 1:2. In der Folge schraubten Kaan Inanoglu in der 64. Minute und erneut Markus Mendler in der 73. Minute das Ergebnis auf 1:4 hoch. ---

Die Stuttgarter Kickers feierten vor 2176 Zuschauern einen wichtigen Auswärtssieg im Breisgau. In einer starken ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg: Nico Fundel traf in der 26. Minute zum 0:1, gefolgt vom 0:2 durch Lukas Kiefer nur zwei Minuten später (28.). Der SC Freiburg II kam kurz nach der Pause durch Oscar Wiklöf in der 47. Minute auf 1:2 heran und schöpfte Hoffnung. Diese wurde jedoch spät zerstört, als Samuel Unsöld in der 86. Minute mit dem 1:3 alles klar machte. ---

Im Auestadion entwickelte sich eine Zitterpartie für die Hausherren. Der Außenseiter TSV Schott Mainz schockte den KSV Hessen Kassel früh durch das 0:1 von Jacob Roden in der 4. Minute. Kassel fing sich jedoch und kam in der 22. Minute durch Jan Dahlke zum 1:1-Ausgleich. Die Entscheidung in einer bis zum Schluss spannenden Begegnung fiel erst spät: Benjamin Girth erlöste die Fans der Hessen in der 81. Minute mit dem Siegtreffer zum 2:1. ---

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle sahen die 385 Zuschauer in Walldorf. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz ging in der 21. Minute durch Tobias Göbel mit 0:1 in Führung. Der FC-Astoria Walldorf drehte die Partie nach der Pause durch Maximilian Philipp Waack in der 53. Minute und Theodoros Politakis in der 61. Minute auf 2:1. Doch die Gäste bewiesen Moral und kamen in der Schlussphase zurück. Erneut war es Tobias Göbel, der in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:2-Endstand markierte. ---

Im Moselstadion herrschte vor 2514 Zuschauern eine intensive Atmosphäre. Der SV Eintracht Trier 05 durfte lange auf einen Heimsieg gegen den Tabellendritten hoffen, nachdem Frederik Rahn in der 58. Minute zur 1:0-Führung getroffen hatte. Der FSV Frankfurt belohnte sich spät für seinen Aufwand. Lukas Gottwalt erzielte in der 83. Minute den Ausgleich zum 1:1. ---

Dramatik pur am Kaiserstuhl: Der Spitzenreiter SGV Freiberg erlebte vor 563 Zuschauern beim Bahlinger SC einen Nachmittag voller Wendungen. Bahlingen ging bereits in der 3. Minute durch Luca Köbele mit 1:0 in Führung. Freiberg bewies jedoch individuelle Qualität und drehte das Spiel durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Leon Petö in der 38. und 62. Minute auf 1:2. Als alles nach einem Sieg des Tabellenführers aussah, schlug Bahlingen in der letzten Minute zurück: Laurin Tost markierte in der 90. Minute den umjubelten 2:2-Ausgleich. Freiberg bleibt Erster, büßt aber Vorsprung auf Großaspach ein. ---

Die TSG Balingen kämpfte leidenschaftlich, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Der SV Sandhausen ging in der 26. Minute durch Luca Ramon de Meester de Tilbourg mit 0:1 in Führung. Der Tabellensechzehnte gab nicht auf und belohnte sich in der 74. Minute mit dem Ausgleich durch Halim Eroglu. Doch die Routine der Sandhäuser gab den Ausschlag: Robin Krauße traf in der 88. Minute zum 1:2-Endstand. ---

Lange Zeit sah es im Sonntagsspiel nach einer Punkteteilung aus, bis Ex-Profi Yunus Malli in der 78. Minute per Elfmeter die Mainzer Hausherren in Führung brachte. Das Kellerkind FC Bayern Alzenau stemmte sich gegen die drohende Niederlage, doch in der Nachspielzeit sorgte der zweite Mainzer Treffer durch Tebo Gabriel für die Entscheidung. Mainz II steht damit nach 24 Spielen auf dem vierten Rang, für Alzenau wird es weiter schwer im Abstiegskampf noch das rettende Ufer zu erreichen.