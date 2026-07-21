Yunus Akdag wechselt von der SV Hemelingen zu den Sportfreunden Lotte

– Foto: Meiki Graff

Die Sportfreunde Lotte bauen weiter auf junge Kräfte und präsentieren mit Yunus Akdag ihren nächsten Neuzugang. Der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt aus der Bremen-Liga von der SV Hemelingen an das Lotter Kreuz und soll dem Kader zusätzliche Stabilität im Zentrum verleihen.

Akdag kommt mit Erfahrungen aus der Bremen-Liga und von seinen Stationen beim Blumenthaler SV, wo er in verschiedenen Jugendmannschaften auflief. In der vergangenen Saison kam er bei der SV Hemelingen regelmäßig in der Bremen-Liga zum Einsatz und konnte dort seine Qualitäten unter Beweis stellen.

Der junge Mittelfeldspieler gilt als spielstarker Akteur, der durch sein gutes Spielverständnis und seine Zweikampfstärke überzeugt. Vor allem seine Fähigkeit, das Spiel aus der Tiefe zu lesen und zu lenken, macht ihn für die Sportfreunde interessant.

Mit seiner mentalen Einstellung und seinem Ehrgeiz passt Akdag nach Vereinsangaben perfekt in das Profil des neu formierten SFL-Kaders. Die Sportfreunde setzen darauf, dass der Bremer den nächsten Entwicklungsschritt in Lotte machen wird.