Yunosuke Seo wechselt zum ETB SW Essen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen sehr interessanten Spieler aus der Bezirksliga für die nächste Saison verpflichtet: Von SuS Haarzopf wechselt Yunosuke „Yu“ Seo zum DFB-Pokalsieger von 1959. Der 23-Jährige hat in dieser Saison überragende Leistungen in Haarzopf gezeigt und will jetzt den nächsten Schritt machen. Er ist sehr zweikampfstark, kann im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und überzeugte die ETB-Verantwortlichen in den Probetrainings. Yunosuke Seo kam vor knapp zwei Jahren aus Japan nach Deutschland, lebt in Gelsenkirchen und arbeitet in einem japanischen Restaurant.