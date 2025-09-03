Youtuber-Verein FC Bewegung feiert starken Saisonstart

Es war das größte Rätsel der Düsseldorfer Kreisliga: Wer ist dieser FC Bewegung? Der Verein wurde kurz vor Ende der Meldefrist in den FVN und den Kreis Düsseldorf aufgenommen. Doch schon kurze Zeit später wurde klar, dass es die Fußball-Youtuber „Brotatos“ sind, die hinter dem Verein stecken.

Es kam raus, dass Lars „Holzi“ Holzschneider als Präsident eingetragen wurde, PSV-II-Spieler Boris Peric wurde als Cheftrainer und Ex-Profi Hans Sarpei, seit Jahren immer wieder in den Videos dabei, als Assistenztrainer gemeldet. Nach drei Jahren bei TuRU Düsseldorf und zwei Jahren beim Polizei SV geht es also als eigener Verein in der Kreisliga C weiter.

In ihrem Youtube-Video zum ersten Spiel, das sie am Sonntag veröffentlichten, sprechen „Holzi“ und Lucas „Spidey“ Kutting erstmals über ihren neuen Klub. „Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht“, fängt Offensivspieler Kutting an. Holzschneider ergänzt: „Wir haben endlich einen eigenen Verein gegründet.“ Die schlechte sei, dass sie wieder in der Kreisliga C starten müssten. Kutting: „Nachdem wir in der vergangenen Saison fast in die Kreisliga A aufgestiegen wären, müssen wir nun wieder von ganz unten starten.“ Aber das sei kein Problem, sagt wiederum „Holzi“: „Wir werden direkt wieder aufsteigen. Und das geile ist: Jetzt sind wir unser eigener Chef und in unserem eigenen Verein geht es nur noch nach oben, denn wir sind eine Bewegung“, spielt er auf den Namen des neuen Vereins an.