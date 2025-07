Youtuber „Brotatos“ gründen wohl eigenen Verein

Das ist wohl das neue Logo des FC Bewegung. – Foto: FCB

Zeigt dieser Livestream den aufregendsten Wechsel im laufenden Amateurfußballsommer? Lucas Kutting, online besser bekannt als „Spidey“, sitzt in einem lila Muskelshirt mit passender Trainingshose vor der Kamera, präsentiert seine neuen Fußballschuhe und spricht über das anstehende Training.

Gefilmt wird auf der Anlage der TSV Eller 04. Zu sehen sind der Kunstrasenplatz, später der Kabinenvorgang und die Kabine selbst. Die Aufnahmen deuten an, was sich derzeit schon langsam in Amateurfußballkreisen herumspricht. Die „Brotatos“ haben den Verein gewechselt. Mehr noch: Offenbar hat das Duo für seine Zwecke einen eigenen Verein gegründet. Die „Brotatos“, das sind neben Kutting auch Lars Holzschneider, besser bekannt als „Holzi“. Das Duo hat vor rund fünf Jahren eine eigene Mannschaft gegründet, ging drei Jahre lang für Turu als dritte Mannschaft an den Start und wechselte vor zwei Jahren geschlossen als zweite Mannschaft zum Polizei SV Düsseldorf. Im vergangenen Jahr verpasste das Team im letzten Moment die Relegation zur Kreisliga A. Ihr Youtube-Kanal hat mehr als 1,5 Millionen Follower, ihre Videospielberichte werden mehr als 300.000 Mal geklickt.

Die Verantwortlichen stehen wohl Vor rund einer Woche hat der Fußballverband Niederrhein in seiner Amtlichen Mitteilung bekanntgegeben, dass der „FC Bewegung“ als neuer Verein in den FVN aufgenommen wurde. Seit vergangenem Freitag ist klar, dass dieser in der Kreisliga C Gruppe 1 an den Start gehen wird. Auf dem Portal fussball.de ist für den Klub mittlerweile eben jene Anlage von Eller 04 als Heimspielstätte angegeben. Dazu passt, dass eben jener FC Bewegung am ersten August-Wochenende an einem Vorbereitungsturnier auf der Anlage an der Vennhauser Allee teilnehmen wird.