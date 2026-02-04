Youth League um 18 Uhr im LIVETICKER: Effzeh trifft auf Inter Mailand von Isaija Zecevic · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser

Gelingt der U19 des 1. FC Köln der Sprung in die nächste Runde? – Foto: Pressefotos Eibner

Der 1. FC Köln steht heute vor einem besonderen Abend in der UEFA Youth League. Um 18 Uhr trifft die U19 des Effzeh im heimischen Duell auf Inter Mailand – einen der spielstärksten und international erfahrensten Nachwuchsklubs Europas. Nach den Erfolgen gegen Racing Union Luxemburg und den FC Midtjylland bietet sich den Kölner Talenten nun die Chance, vor großer Kulisse den nächsten Schritt auf der internationalen Bühne zu machen. Fupa nimmt euch im Liveticker mit.

Der FC hat sich als deutscher A-Junioren-Meister für die Youth League qualifiziert und setzte sich in den bisherigen Runden wie gesagt gegen Racing Union Luxemburg und den FC Midtjylland durch. Nun wartet mit Inter Mailand ein international erfahrener Gegner mit technisch starker Ausbildung und hohem Ballbesitzniveau. Nicht im Kader steht Said El Mala. Der Offensivspieler wäre altersmäßig spielberechtigt, erfüllt jedoch aufgrund der UEFA-Regularien nicht die notwendigen Vereinszugehörigkeitszeiten und darf deshalb in diesem Wettbewerb nicht eingesetzt werden. Stattdessen stehen andere Nachwuchsspieler mit Profierfahrung im Aufgebot.