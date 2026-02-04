Youth League im LIVETICKER: Köln U19 trifft auf Inter Mailand

Gelingt der U19 des 1. FC Köln der Sprung in die nächste Runde? – Foto: Pressefotos Eibner

Heute Abend um 18:00 Uhr trifft die U19 des 1. FC Köln im Achtelfinale der UEFA Youth League auf die U19 von Inter Mailand. Gespielt wird im RheinEnergieSTADION vor einer außergewöhnlichen Kulisse: Alle 50.000 Tickets sind verkauft, damit wird ein neuer Zuschauerrekord in der Geschichte des Wettbewerbs aufgestellt. FuPa führt euch per Liveticker Live durchs Spielgeschehen.

Der FC hat sich als deutscher A-Junioren-Meister für die Youth League qualifiziert und setzte sich in den bisherigen Runden gegen Racing Union Luxemburg und den FC Midtjylland durch. Nun wartet mit Inter Mailand ein international erfahrener Gegner mit technisch starker Ausbildung und hohem Ballbesitzniveau.

Nicht im Kader steht Said El Mala. Der Offensivspieler wäre altersmäßig spielberechtigt, erfüllt jedoch aufgrund der UEFA-Regularien nicht die notwendigen Vereinszugehörigkeitszeiten und darf deshalb in diesem Wettbewerb nicht eingesetzt werden. Stattdessen stehen andere Nachwuchsspieler mit Profierfahrung im Aufgebot.

Zu diesen gehört unter anderem Fynn Schenten, der bereits Einsätze im Profibereich sammeln konnte und heute eine wichtige Rolle im Kölner Spiel einnehmen soll. Auch weitere Talente aus dem erweiterten Profikader stehen zur Verfügung und sollen dem Team Stabilität geben.