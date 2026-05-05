Yousif verlässt Meppens U23 und kehrt nach Nordhorn zurück

Nach nur einer Spielzeit trennen sich die Wege zwischen dem SV Meppen II und Redir Yousif. Der Offensivspieler, der vor der Saison aus Nordhorn gekommen war, kehrt zu seinem ehemaligen Verein Vorwärts Nordhorn zurück.

Insgesamt kam Yousif auf elf Einsätze im Trikot der Meppener und machte dabei insbesondere durch seine körperliche Präsenz und Schnelligkeit auf sich aufmerksam. Im Verlauf der Saison war eine deutliche Entwicklung erkennbar.