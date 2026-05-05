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Allgemeines
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Yousif verlässt Meppens U23 und kehrt nach Nordhorn zurück
Nach einem Jahr endet das Kapitel beim SV Meppen II – Rückkehr zu Vorwärts Nordhorn
Der SV Meppen II muss zur kommenden Saison einen Abgang verzeichnen. Redir Yousif verlässt die Mannschaft nach einem Jahr und schließt sich erneut Vorwärts Nordhorn an.
Nach nur einer Spielzeit trennen sich die Wege zwischen dem SV Meppen II und Redir Yousif. Der Offensivspieler, der vor der Saison aus Nordhorn gekommen war, kehrt zu seinem ehemaligen Verein Vorwärts Nordhorn zurück.
Insgesamt kam Yousif auf elf Einsätze im Trikot der Meppener und machte dabei insbesondere durch seine körperliche Präsenz und Schnelligkeit auf sich aufmerksam. Im Verlauf der Saison war eine deutliche Entwicklung erkennbar.
Rückkehr zum vorherigen Verein
Mit dem Wechsel nach Nordhorn setzt Yousif seinen Weg bei einem vertrauten Umfeld fort. Bereits vor seinem Engagement beim SV Meppen hatte er dort gespielt. Die Rückkehr deutet auf eine bewusste Entscheidung hin, die sportliche Perspektive neu auszurichten.
Der SV Meppen verabschiedet den Spieler mit anerkennenden Worten und hebt dessen Einsatz in der abgelaufenen Saison hervor. Für die kommende sportliche Zukunft wünscht der Verein Yousif alles Gute.
Mit dem Abgang setzt sich die personelle Bewegung im Kader der U23 fort, während die Planungen für die neue Saison weiter voranschreiten.