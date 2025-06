Yousef Abdelfattah bleibt dem TV Rheindorf erhalten

Yousef Abdelfattah wird auch in der kommenden Saison für den TV Rheindorf auflaufen. Der 24-jährige Offensivspieler hat seinen Verbleib beim Klub bestätigt und geht damit in seine nächste Spielzeit im Trikot der Rheindorfer.

Abdelfattah gehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den auffälligsten Spielern im Kader. In der Saison 2023/24 sammelte er 51 Scorerpunkte, in der darauffolgenden Spielzeit 2024/25 kamen weitere 40 Scorerpunkte hinzu. Damit zählte er ligaweit zu den produktivsten Angreifern auf seinem Niveau.