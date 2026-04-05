Younis-Doppelpack: RSV bezwingt Etelsen Turbulente erste Minuten +++ Schlossparkkicker tief in den Abstiegskampf verwickelt von FuPa Lüneburg · Gestern, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Am frühen Donnerstagabend empfing der Rotenburger SV den TSV Etelsen zum Nachholspiel. Besonders die Anfangsphase hatte es in sich. Der Heimerfolg stand jedoch bis kurz vor Schluss auf der Kippe.

Denn die Schlossparkkicker erwiesen sich wieder einmal als unbequemer Gegner. Das frühe 1:0 von Daniel Younis egalisierte Winter-Neuzugang Tjark Vogler umgehend. Doch schon in der 18. Minute war Younis erneut zur Stelle - 2:1. Anschließend hielt Etelsen das Spiel weiter offen, besaß auch erneute Ausgleichschancen. Der RSV fand aber einen Umgang mit dem Widerstand und entschied die Partie für sich. Für Klarheit sorgte Justin Kuchinke mit dem 3:1 (87.). Der vergebene Elfmeter von Jarno Blicker, der an Henner Lohmann scheiterte, fiel nicht mehr ins Gewicht.