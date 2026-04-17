Youngsters überzeugen in der MSV-Abwehr Die Defensive des MSV Duisburg konnte oftmals in dieser Saison überzeugen. Dabei musste Cheftrainer Dietmar Hirsch in den vergangenen Spielen aufgrund des Ausfalls von Kapitän Alexander Hahn rotieren. Zwei Youngstars nutzten derweil ihre Chance. von Tristan Benten · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Die Mauer des MSV steht sicher – Foto: Björn Kaisen

Beim MSV Duisburg konnte die Defensive bereits in mehreren Spielen überzeugen - allen voran beim 1:0-Erfolg gegen den Tabellenführer aus Osnabrück. Folgerichtig kämpft die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch aktuell um den Aufstieg. Neben den erfahrenen Defensiv-Spielern sorgten auch zwei Youngstars für Aufsehen.

Youngstar-Duo nutzt Chance Über außen gibt es für die Gegner des MSV wenig zu holen. Auf der rechten Seite agiert Joshua Bitter dominant, während auf der linken Seite kein Weg an Can Coskun vorbeiführt. Gelang es einem Flügelspieler, die erste Linie zu überspielen, warteten mit Kapitän Alexander Hahn und Tobias Fleckstein die nächsten starken Defensiv-Akteure. Neben den vier genannten Stammspielern sorgten zwei junge Akteure für Aufsehen. Ben Schlicke (20) und Niklas Jessen (20) wurden über die Saison hinweg immer häufiger gebraucht. Schlicke kam vor der Spielzeit von der SpVgg Unterhaching, während Jessen von Borussia Dortmund II nach Duisburg wechselte. Der Erstgenannte kam in der aktuellen Saison schon auf zehn Einsätze, während es beim Zweitgenannten schon 17 sind.

Bei den vergangenen beiden Siegen (1:0 gegen Osnabrück, 4:1 gegen Mannheim) durften beide Akteure jeweils über die volle Spielzeit agieren. Auch gegen den kommenden Gegner TSG Hoffenheim II erhielten die beiden jungen Talente eine Startelfgarantie. MSV-Coach Hirsch zeigte sich begeistert von der Entwicklung der Youngstars. "Diese Jungs haben sich im Training immer angeboten. Aber Training ist das eine, das andere ist die Spielpraxis. Man sieht, dass die Jungs mit jedem Spiel besser werden", sagte der Cheftrainer dem RevierSport. Zudem erklärte er noch: "Niklas und Ben haben es einfach verdient. Sie machen das gut und werden noch besser."